Заместитель Труханова должен оплатить 40 миллионов гривень залога
Необходимость уплатить 40 миллионов гривень его адвокаты считают фактически арестом.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сегодня, 18 ноября, оставила без изменений меру пресечения исполняющему обязанности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Олегу Бриндаку - 39,9 миллионов гривень залога.
Это решение приняла судебная коллегия в составе Сергея Боднаря, Игоря Панаида под председательством Виктора Панкулича и оставила в силе решение следственного судьи ВАКСа Веры Милайленко. Оно обжалованию не подлежит.
Бриндак подозревается в участии в преступной организации бизнесмена Владимира Галантерника и злоупотреблении служебным положением при выделении аффилированным с Галантерником структурам земельных участков под застройку без конкурсных процедур. Антикоррупционные органы вручили ему подозрение по ст. 255 УК "Создание преступной организации" и ст. 364 УК "Злоупотребление властью или служебным положением" соответственно.
По версии следствия, преступная организация действовала в Одессе с 2016 по 2019 годы и нанесла материальный ущерб городу на 558 миллионов гривень. Как сообщил прокурор САП Валентин Мусияка, в целом доходность ее "проектов" – более 170 миллионов долларов США. По данным НАБУ, лица завладели пятью земельными участками в Одессе по адресам: Гагаринское плато, 4 (жилой комплекс Sea View); Варненская, 27 с буквами А, В и Г (ЖК «Скай Сити»); Жаботинского 54А (ЖК "Альтаир-3") и Академическая, 30 (апарт-комплекс "Морская резиденция"). Все указанные дома построила компания «Будова», связываемая с Галантерником. По делу 16 подозреваемых.
В 2018 году Олег Бриндак занимал должность главы земельной комиссии городского совета, был председателем политической партии "Доверяй делам", которая составляла монобольшинство в совете, а также занимал пост советника городского головы Геннадия Труханова. По версии следствия, он причастен ко всем пяти эпизодам земельных махинаций и фактически обеспечивал в интересах преступной организации беспрепятственное прохождение решений на земельной комиссии, как того требовал регламент. Он рассматривал проекты решений о земле на земельной комиссии и предлагал их на сессию.
В то же время адвокаты убеждали, что Бриндак не был должностным лицом, и решения земельной комиссии носят лишь рекомендательный характер, окончательное решение на сессии депутаты принимали коллегиально.
По убеждению САП, вознаграждением за участие в преступной организации для Олега Брындака была элитная недвижимость в ЖК Гринвуд - квартира на 53,8 квадратных метров и подземный паркинг. Первое упоминание о получении им материального вознаграждения было в 2016 году – бронирование жилья. Далее квартиру вроде бы оформили на подставное лицо и приобрели по заниженной цене. САП убеждает: стоимость квартиры должна быть 157 тысяч долларов по меньшей мере, но подставное лицо оплатило всего 1 миллион гривень. Документация ЖК "Гринвуд" подтверждает, что квартиры действительно получили за "долю города" - часть Владимира Галантерника, по версии обвинения. В НАБУ ранее рассказали, что Галантерник и другой подозреваемый - экс-председатель комиссии по вопросам коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай официально имел по 8% доли в строительстве этого жилого комплекса.
Сам Брындак от элитной недвижимости открещивается. Переписка по его телефону показывает, что он вел переговоры с представителем строительной компании по согласованию планировки этой квартиры. Однако подозреваемый говорит, что просто помогал своему давнему товарищу с ремонтом.
7 ноября, назначая залог почти в 40 миллионов гривень, следственный судья ВАКСа признала: Брындак может скрываться, незаконно влиять на свидетелей и уничтожать или скрывать документы. Но риск совершения иного правонарушения и препятствования уголовному делу сочла неактуальным.
Адвокаты не согласились с решением ВАКСа и просили апелляционную инстанцию не назначать меру пресечения.
В настоящее время в заседании защита сообщила, что Бриндак сдал паспорта для выезда за границу. Он лишь частично заплатил залог - внес 1,5 миллиона гривень. Адвокаты жалуются, что залог непомерен, потому что все материальное состояние Брындака с конца 90-х годов и по сей день - всего 13 миллионов гривень.
Необходимость уплатить 40 миллионов гривень его адвокаты считают фактически арестом.
“Арест – это политический вопрос. Если Брындак окажется в тюрьме, то общество окрестит его преступником, а тюрьма - риск для его жизни, с сокамерниками, условиями... В СИЗО стоит вопрос о выживании человека, как биологического субъекта, поэтому он не сможет нормально защищаться от подозрения в этом деле… Ваша честь, вы мудрые люди, вы разберетесь, что и как было, где ложь, а где правда. Подозреваемый перед вами. Следственный судья должен был прочитать "Финансиста" Теодора Драйззера. А она не читала и не знает, что связи чиновника – обычное дело, а не какие-то страшные преступления. Олег Борисович якобы что-то страшное вытворял, все, кто у власти, - коррупционеры и бандиты, а на самом деле - это нормальная работа и обычное ведение бизнеса в нашем капиталистическом обществе", - эмоционально выразился адвокат Тарас Ламах.
По словам защитника Валентина Шопени, следственная судья ВАКСа Вера Михайленко рассматривала все доказательства и взяла на себя полномочия, которые не должна была бы. Однако сами же адвокаты в суде первой инстанции настаивали признать большинство доказательств обвинения недопустимым и соответственно обратить на них внимание. Кроме того, защита закинула следственному судье нарушение презумпции невиновности, поскольку она якобы утверждает в своем решении, что Брындак совершил преступление. Однако председательствующий Виктор Панкулич сделал замечания и ограничил адвоката во времени, поскольку это не влияет на избрание меры пресечения.
Также адвокат заявил, что Брындаку подозрение вручили в нарушение законодательства, не в день его составления, а потому их клиент, мол, так и не стал подозреваемым.
По словам адвокатов, земельная комиссия под председательством топ-чиновника не могла ставить под сомнение право собственности, потому что владелец имущества, обращаясь в комиссию, имеет право на предоставление земельного участка в собственность. Из практики ЕСПЧ отказать могут только, если заявление не соответствует градостроительной документации.
Брындак уточнил, что земля отводилась не под строительство, а под обслуживание, половина участков непригодна для использования, поэтому стояла бы пустырем. Защита подчеркивает, что город получал от аренды земли "живые деньги". Адвокаты признают, что земли остаются в коммунальной собственности, хотя некоторые противоправно используются для частной застройки. Но это – не вина их клиента.
Олег Брындак свою вину не признал. И назвал уголовное дело "политическим преследованием и попыткой зачистить строительный рынок от оппонентов". Заместитель Труханова заверил, что никуда не будет убегать, потому что очень дорожит своим именем и имиджем политической партии "Доверяй делам".
“Неспроста политическая партия на горизонте, потому что Галантерник купил партию “Крестьянская Украина” в 2015 году, впоследствии ее переименовали в партию “Доверяй делам”, а перед тем Брындак должен был сбрасывать бизнесмену определенные предложения по приобретению политической партии. Именно сторона Галантерника обязывалась получить и обеспечивать удобные решения комиссий и сессий горсовета, о чем говорится в понятийных соглашениях - внутренних документах сообщников", - отреагировал прокурор САП Валентин Мусияка.
Брындак говорит, что он был подчинен городскому голове Геннадию Труханову, а не Галантернику. И заявляет, что с Галантерником контактировал по вопросам бизнеса и социальных проектов, в частности, Привоза и Аркадии. Переписку с бизнесменом окрестил нейтральным.
В телефоне подозреваемого нашли контакт бизнесмена и многочисленные голосовые соединения с ним в сетях WhatsApp и Telegram. Прокуроры заявляют, что переписка подтверждает: Брындак чувствует себя подчиненным Галантернику, отчитывается перед ним и общается преимущественно по вопросам, касающимся его как должностного лица Одесского горсовета. Также из приобщенных в суде переписок очевидно, что Брындак инициировал и неоднократно встречался с Галантерником в его ресторане «AZUMA» в Одессе.
Между прочим, они обсуждали в переписке, что связывают Труханова с итальянской мафией. В общем, в САП говорят, что Брыиндак и Галантерник имели не только деловые, но и дружеские отношения.
Следует добавить, что апелляционные судьи выяснили: земли становились ликвидными после их выделения в постоянное пользование арендаторам. Они пришли к выводу, что если бы горсовет реализовывал землю на конкурентных торгах, то город получал бы в разы больше дохода.
По словам топ-чиновника, свободные земельные торги были невозможны, а также невозможно было одновременно совершить продажу земли и имущества, поэтому инкриминируемые преступления – это вмешательство НАБУ и САП в деятельность местного самоуправления.
Реализованные нами проекты были в интересах города, это не застройка, а преимущественно обслуживание существующих зданий. Осуществление дальнейшего нецелевого использования - это вопрос не к горсовету, потому что у нас не было полномочий проследить”, - защищался Брындак.
Однако суд уточнил, что земельная комиссия также должна была контролировать органы исполнительной власти, чтобы выполняли принятые на сессии решения. В свою очередь Брындак заверил, что на подписании договоров его контролирующая функция прекращалась. Правда, комиссия под председательством подозреваемого вроде бы пыталась запустить механизм конкурентной продажи земельных участков, но в начале 2018 юристы сообщили, что нет для этого процедуры.
Между тем прокурор напомнил о решении Большой палаты Верховного суда, подтверждавшем возможность продавать на конкурентных началах имущество вместе с земельным участком. В заключение, по словам подозреваемого, ни один хозяйственный суд по состоянию на данный момент не признал противоправность принятых им решений.