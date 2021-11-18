Украина попросила США учесть в оборонном бюджете санкции против "Северного потока-2"

Украина призывает Вашингтон не защищать геополитический проект, который сделает Украину более уязвимой для роSSийской агрессии.

Украина попросила Сенат США включить санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет (NDAA) на 2022 фискальный год.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Поскольку РоSSия порождает энергетический кризис в Европе и продолжает угрожать Украине, мы просим Сенат США отреагировать, включив санкции против «Северного потока-2» в NDAA Сенат США . Украина призывает вас не защищать геополитический проект, который сделает Украину более уязвимой для роSSийской агрессии", - написал Шмыгаль в Twitter .

As Russia generates an energy crisis in Europe and continues to threaten Ukraine, we ask US Senate to respond by including #NordStream2 sanctions in Senate #NDAA . Ukraine urges you not to protect a geopolitical project that would make Ukraine more vulnerable to Russian aggression — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 18, 2021

Проект "Северный поток-2" предполагает работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

Напомним, ранее немецкое сетевое агентство Bundesnetzagentur (BNetzA) временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора газопровода "Северный поток–2".