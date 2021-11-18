Домработника министра обороны Израиля заподозрили в шпионаже в пользу Ирана

Он контактировал со связанной с Ираном хакерской группировкой.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц
Фото: Wiki
Министр обороны Израиля Бенни Ганц

Домашний работник министра обороны Израиля Бенни Ганца подозревается в шпионаже в пользу Ирана. В начале месяца его арестовали, пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление службы безопасности (Шабак).

Согласно официальным данным, подозреваемый – Омри Горен – был арестован после того, как вышел на связь со связанной с Ираном хакерской группировкой. Его действия не успели нанести вред.

Сегодня ему предъявлены обвинения в шпионаже – преступлении, наказываемом в Израиле заключением на срок от 10 до 15 лет.

Горен в начале месяца обратился к "фигуре, связанной с Ираном, и предложил ей помощь, учитывая его доступ к дому министра".

Эта фигура названа представителем связанной с Ираном хакерской группировки Black Shadow, которая в прошлом месяце осуществила кибератаку на израильские вебсайты.

Горен раньше пять раз представал перед судом, вскоре дважды – за ограбление банка и кражи. Он четырежды сидел в тюрьме, последний срок длился четыре года.

Шабак сообщил, что в этой связи решил тщательно проверить, как отбирают анкеты рабочих в домах членов правительства.

Бенни Ганц – министр обороны Израиля с мая 2021 года, с июня – заместитель премьер-министра.

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