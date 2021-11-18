Резников: Украина рассчитывает на расширение поддержки со стороны США

Речь идет, среди прочего, о помощи, которую можно получить в кратчайшие сроки.

Резников: Украина рассчитывает на расширение поддержки со стороны США
Олексій Резніков
Фото: minre.gov.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина заинтересована иметь более сильную позицию США по широкому спектру вопросов безопасности, в первую очередь речь идет о военно-дипломатической поддержке со стороны Соединенных Штатов.

Об этом он заявил во время встречи с американским сенатором Джеймсом Ингофом в Вашингтоне, передает пресс-служба Минобороны.

Украина заинтересована иметь более сильную позицию США по широкому спектру вопросов безопасности. Мы говорим и о помощи, которую можно получить в кратчайшие сроки, поскольку есть неотложные потребности. И о военно-дипломатической поддержке, и о развитии фундаментальных возможностей Вооруженных Сил Украины. тщательной подготовке соответствующих решений", - сказал Резников.

Министр проинформировал собеседника о текущей ситуации безопасности вдоль границ Украины, а также на временно оккупированных Россией территориях.

Отдельное внимание было уделено новым угрозам, возникшим вследствие фактического аншлюса Беларуси. Также были обсуждены возможности практического применения механизмов поддержки, находящихся в компетенции Конгресса, в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Напомним, с 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов.

В прошлом месяце Украина получила от США три партии дополнительной помощи на 60 млн долларов: летальное вооружение включительно с дополнительными противотанковыми системами "Джавелин", боеприпасы и средства первой медицинской помощи.

На прошлой неделе Украина получила от Соединенных Штатов приблизительно 80 тонн боеприпасов.

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