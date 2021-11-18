Глава Закарпатской ОГА написал заявление на увольнение

Вчера его отставку согласовал Кабмин.

Глава Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков написал заявление об освобождении от должности.

Вместе с Полосковым решили уйти с должностей его заместители Мирослав Билецкий, Игорь Шинкарюк и Иштван Петрушка.

Фото: acebook.com/poloskovofficial

Об этом Полосков сообщил в Facebook.

"Мы являемся и остаемся командой и единомышленниками. Поэтому все вместе мы написали заявления об увольнении. Многое успели сделать и реализовать, дали старт новым мощным проектам, которые должны быть завершены в течение 2022-2023 годов", - написал он.

17 ноября увольнение Полоскова с должности уже согласовал Кабинет министров. Это произошло после того, как представителя "Слуги народа" Алексея Петрова сняли с должности главы Закарпатского облсовета, а на его место выдвинули депутата от фракции "Родное Закарпатье" Владимира Чубирко.

Полосков является ставленником этой локальной партии, которую под местные выборы 2020 года создали закарпатские мажоритарщики из "Доверия" Валерий Лунченко, Василий Петевка, Роберт Горват и Владислав Поляков.

На местных выборах 2020 года "Родное Закарпатье" получило 12 мандатов в областном совете, тогда как "Слуга народа" - 11.

Пост главы Закарпатского облсовета тогда получил представитель "Слуги народа" Алексей Петров, который до этого возглавлял Закарпатскую ОГА, а на его место был назначен ставленник "Родного Закарпатья" Анатолий Полосков.

Осенью 2021 депутаты областного совета проголосовали за отставку Петрова.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Климатическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашениеКлиматическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашение
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Зеленский: в Украину следуют семь кораблей с углемЗеленский: в Украину следуют семь кораблей с углем
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
В Польшу прорвались почти 50 мигрантов
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Фонда госимущества объявил об отставке по собственному желаниюГлава Фонда госимущества объявил об отставке по собственному желанию
США внимательно следят за наращиванием роSSийских войск на границе с Украиной, - глава ПентагонаСША внимательно следят за наращиванием роSSийских войск на границе с Украиной, - глава Пентагона
Главу Закарпатской ОГА увольняют после "переворота" в облсоветеГлаву Закарпатской ОГА увольняют после "переворота" в облсовете
Глава Фонда госимущества уходит в отставку, - источникиГлава Фонда госимущества уходит в отставку, - источники
Глава МВД лишил нардепа Киву права на наградное оружиеГлава МВД лишил нардепа Киву права на наградное оружие
В Раде официально объявили о создании МФО Разумкова "Разумная политика", один депутат отозвал заявление на вступлениеВ Раде официально объявили о создании МФО Разумкова "Разумная политика", один депутат отозвал заявление на вступление
Арахамия: "За увольнение министра культуры Ткаченко фракция голосовать не будет"Арахамия: "За увольнение министра культуры Ткаченко фракция голосовать не будет"
Новоизбранная глава "Слуги народа" пообещала отказаться от тысячи за вакцинациюНовоизбранная глава "Слуги народа" пообещала отказаться от тысячи за вакцинацию
Министр культуры Ткаченко написал заявление на увольнениеМинистр культуры Ткаченко написал заявление на увольнение
Активист Николай Выговский подал заявление в СБУ из-за прослушиванияАктивист Николай Выговский подал заявление в СБУ из-за прослушивания
Последние новости
Подгружаем последние новости