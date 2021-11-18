Глава Закарпатской ОГА написал заявление на увольнение

Глава Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков написал заявление об освобождении от должности.

Вместе с Полосковым решили уйти с должностей его заместители Мирослав Билецкий, Игорь Шинкарюк и Иштван Петрушка.

Фото: acebook.com/poloskovofficial

Об этом Полосков сообщил в Facebook.

"Мы являемся и остаемся командой и единомышленниками. Поэтому все вместе мы написали заявления об увольнении. Многое успели сделать и реализовать, дали старт новым мощным проектам, которые должны быть завершены в течение 2022-2023 годов", - написал он.

17 ноября увольнение Полоскова с должности уже согласовал Кабинет министров. Это произошло после того, как представителя "Слуги народа" Алексея Петрова сняли с должности главы Закарпатского облсовета, а на его место выдвинули депутата от фракции "Родное Закарпатье" Владимира Чубирко.

Полосков является ставленником этой локальной партии, которую под местные выборы 2020 года создали закарпатские мажоритарщики из "Доверия" Валерий Лунченко, Василий Петевка, Роберт Горват и Владислав Поляков.

На местных выборах 2020 года "Родное Закарпатье" получило 12 мандатов в областном совете, тогда как "Слуга народа" - 11.

Пост главы Закарпатского облсовета тогда получил представитель "Слуги народа" Алексей Петров, который до этого возглавлял Закарпатскую ОГА, а на его место был назначен ставленник "Родного Закарпатья" Анатолий Полосков.

Осенью 2021 депутаты областного совета проголосовали за отставку Петрова.