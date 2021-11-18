Конституционный Суд отказал нардепам от ОПЗЖ в пересмотре закона об амнистии майдановцев

Большая палата Конституционного Суда отказалась открывать производство по жалобе 50 народных депутатов, требовавших проверить закон об амнистии участников Революции достоинства на соответствие нормам Конституции.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"На заседании Большой палаты также принято постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Закона Украины "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признания утратившими силу некоторых законов Украины", - сказано в сообщении.

Решение окончательно и обжалованию не подлежит.

Конституционное представление подписали 50 народных депутатов, среди которых весь состав фракции "ОПЗЖ".

Авторы представления указывали, что во время массовых акций протеста в ноябре 2013 - феврале 2014 погибли около 100 протестующих и около тысячи получили ранения; были убиты 23 сотрудника правоохранительных органов, 932 были ранены, в том числе 257 – тяжело, а 158 – из огнестрельного оружия.

Некоторые участники массовых акций протеста открыто признаются в применении огнестрельного оружия к представителям правоохранительных органов, их убийстве и в совершении тяжких преступлений другого характера. ответственности", - говорится в документе.

По мнению депутатов, таким образом в обществе было сформировано впечатление о разрешении безнаказанно совершать преступления против жизни и здоровья человека, а также потерпевшие от преступлений были лишены гарантированных им конституционных прав и свобод.

В целом, по оценкам авторов представления, этот закон противоречит 16 статьям Конституции Украины.

Напомним, что в феврале 2020 года мониторинговая миссия по правам человека ООН рекомендовала Украине отменить закон об амнистии майдановцев, который не разрешает проведение расследования убийств правоохранителей во время Революции достоинства.

Закон был принят 21 февраля 2014 года, в разгар Революции достоинства, чтобы не допустить преследования протестующих со стороны правоохранителей.