Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрела Невельского и Камышевахи
Оккупанты предприняли попытку повредить недавно возведенную телебашню.
Вооруженные формирования РоSSийской Федерации продолжают осуществлять обстрелы населенных пунктов на линии разграничения. При этом оккупанты применяют запрещенную Минскими договоренностями артиллерию.
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что в период с 02:32 до 03:03 среды, 17 ноября, вооруженные формирования РФ осуществили уже второй за неделю обстрел Невельского Донецкой области.
Огонь велся по направлению временно оккупированного населенного пункта Старомихайловка с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм. Зафиксировано попадание шести снарядов, которыми были повреждены два жилых дома и близлежащие территории.
В этот же день, в период с 15:15 до 15:40, вооруженные формирования РФ обстреляли Камышеваху в Луганской области, также с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм.
Огонь велся по направлению временно оккупированного населённого пункта Золотое-5. Зафиксировано шесть выстрелов.
"Попадания пришлись на близлежащие территории жилых домов по адресам: ул. Космическая, 23 и ул. Космическая, 29, а также в непосредственной близости от телебашни, с которой ведется трансляция украинских телеканалов на временно оккупированные территории", - говорится в сообщении.
Украинские наблюдатели считают, что целью этого обстрела была попытка вывести из строя недавно построенную телебашню и лишить жителей временно оккупированных территорий возможности "получать объективную информацию, обеспечив оккупационным средствам пропаганды полную монополию эфира".
К счастью, пострадавших среди мирного населения в результате этих обстрелов не зафиксировано.
Обстоятельства и результаты обстрелов были установлены и документированы наблюдательными группами украинской стороны СЦКК. Материалы переданы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Также материалы по фактам обстрелов переданы Луганской и Донецкой областной прокуратуре с целью внесения соответствующих сведений в ЕРДР и начала досудебного следствия по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, в воскресенье, 14 ноября, вследствие обстрела Невельского были повреждены 9 домов, три – полностью уничтожены. Полиция открыла производство.