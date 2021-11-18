Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрела Невельского и Камышевахи

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации продолжают осуществлять обстрелы населенных пунктов на линии разграничения. При этом оккупанты применяют запрещенную Минскими договоренностями артиллерию.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что в период с 02:32 до 03:03 среды, 17 ноября, вооруженные формирования РФ осуществили уже второй за неделю обстрел Невельского Донецкой области.

Огонь велся по направлению временно оккупированного населенного пункта Старомихайловка с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм. Зафиксировано попадание шести снарядов, которыми были повреждены два жилых дома и близлежащие территории.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В этот же день, в период с 15:15 до 15:40, вооруженные формирования РФ обстреляли Камышеваху в Луганской области, также с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм.

Огонь велся по направлению временно оккупированного населённого пункта Золотое-5. Зафиксировано шесть выстрелов.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Попадания пришлись на близлежащие территории жилых домов по адресам: ул. Космическая, 23 и ул. Космическая, 29, а также в непосредственной близости от телебашни, с которой ведется трансляция украинских телеканалов на временно оккупированные территории", - говорится в сообщении.

Украинские наблюдатели считают, что целью этого обстрела была попытка вывести из строя недавно построенную телебашню и лишить жителей временно оккупированных территорий возможности "получать объективную информацию, обеспечив оккупационным средствам пропаганды полную монополию эфира".

Фото: facebook.com/pressjfo.news

К счастью, пострадавших среди мирного населения в результате этих обстрелов не зафиксировано.

Обстоятельства и результаты обстрелов были установлены и документированы наблюдательными группами украинской стороны СЦКК. Материалы переданы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Также материалы по фактам обстрелов переданы Луганской и Донецкой областной прокуратуре с целью внесения соответствующих сведений в ЕРДР и начала досудебного следствия по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, в воскресенье, 14 ноября, вследствие обстрела Невельского были повреждены 9 домов, три – полностью уничтожены. Полиция открыла производство.