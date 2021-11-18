Франция рассматривает публикацию РоSSией конфиденциальных нот как демарш, противоречащий дипломатическим правилам и обычаям

Министерство иностранных дел Франции отреагировало на обнародование главой МИД РФ Сергеем Лавровым дипломатической переписки с руководителями МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Франция рассматривает публикацию Россией конфиденциальных нот как демарш, противоречащий дипломатическим правилам и обычаям, отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел РоSSии Сергея Лаврова обнародовать нашу переписку. Мы рассматриваем этот демарш как противоречащий дипломатическим правилам и обычаям", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что Германия и Франция месяцами работали над продолжением переговоров и реализацией конкретной повестки с целью достижения мира на основе Минских договоренностей. Было предоставлено несколько конкретных предложений по поводу встречи министров иностранных дел в "Нормандском формате", о которой канцлер Меркель, президент Макрон и президент Путин договорились в октябре.

"РоSSия отказалась участвовать в такой встрече. Мы призываем РоSSию вернуться за стол переговоров и продолжить дискуссии в утвержденных форматах и по согласованным принципам", – заявляют французские дипломаты.

Как сообщалось, МИД РФ объяснил обнародование дипломатической переписки тем, что позиция роSSийской стороны и ее подход к проведению встречи в "Нормандском формате" якобы регулярно искажается.

Также роSSийская сторона возлагала на Украину ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Кроме того, роSSийская сторона требовала отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", а также упразднить ряд действующих украинских законов.

Со своей стороны Германия и Франция ответили, что заявления РФ не соответствуют действительности, а предложения роSSийской стороны гарантированно не будут приняты в "Нормандском формате".

Напомним, 11 октября канцлер Германии и президент Франции поочередно провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По результатам этих переговоров было принято решение интенсифицировать работу по линии "нормандской четверки" и организовать встречу министров иностранных дел.

15 ноября президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с роSSийским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины.