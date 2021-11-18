Саакашвили потерял сознание в тюрьме во время встречи с адвокатами (обновлено)

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заявил, что его подзащитный потерял сознание, выходя из комнаты для свиданий, и ему была оказана медицинская помощь.

Об этом Бека Басилая заявил в эфире телеканала Mtavari Arkhi.

"Когда Саакашвили покидал сегодняшнюю встречу с адвокатами, он упал. После этого я не слышал его голоса, глаза он не открывал. Они привезли носилки и увезли его", - сказал Басилая журналистам.

Он также отметил, что во время встречи Саакашвили чувствовал себя очень плохо.

По его словам, в настоящее время в тюремной больнице находится другой адвокат Ника Гварамия, и он позже сообщит подробности.

Специальная пенитенциарная служба Грузии со временем сообщила, что состояние экс-президента стабилизировалось.

Обновление. Врач-реаниматолог Гулико Килиптари, утверждающая, что "случайно оказалась" в тюремной больнице во время ухудшения состояния Саакашвили, сообщила, что экс-президент Грузии потерял сознание на незначительное время. После "незначительных реанимационных мер" его состояние стабилизировалось, передает "Эхо Кавказа".

Специалист отметила, что сейчас Саакашвили в сознании, отвечает на все вопросы врачей. При этом заключенный остается в реанимационном отделении.

Михеил Саакашвили был задержан 1 октября после его приезда в Грузию. Саакашвили вернулся на родину после восьмилетнего отсутствия накануне местных выборов, на которых его партия соревновалась с партией власти.

МВД Грузии возбудило против него уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Саакашвили объявил себе политическим узником и начал голодовку из-за несогласия с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам.

Его поместили в тюрьму на основании приговоров грузинских судов 2018 года и судебных разбирательств еще по 2 делам, которые продолжаются с 2014 года.

С 6 ноября Саакашвили отказался от приема лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Консилиум врачей по результатам медицинского осмотра 8 ноября показал критическое состояние его здоровья, после чего его отвезли в тюремную больницу.

Грузинские власти отказываются помиловать Саакашвили, сам он считает обвинения политически мотивированными.

На прошлой неделе Денисова получила от Саакашвили письмо, в котором он жаловался на ухудшение здоровья, неудовлетворительные условия содержания и просил о встрече. 15 ноября омбудсмен прибыла в Грузию, чтобы встретиться с ним. До этого она посещала Саакашвили 27 октября.

16 ноября Денисовой отказали в посещении Саакашвили в тюремной больнице города Глдани.