Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень

Во львовский суд СБУ доставила его из Закарпатья.

Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
Остап Стахив
Фото: Facebook/Остап Стахів

Галицкий районный суд Львова 18 ноября избрал меру пресечения антивакцинатору Остапу Стахиву. Накануне он не явился в суд, поскольку был в больнице в Закарпатье.

В суд Стахива, которому было объявлено подозрение за планы свергнуть конституционный строй и сотрудничество с РФ, доставили сотрудники Службы безопасности Украины.

Суд постановил взять Стахива под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 998 тысяч гривень, передает "Интерфакс-Украина".

Адвокат Стахива заявил во время заседания, что его клиента похитили из районной больницы в Сваляве Закарпатской области. В то же время следователь предоставил в суд справку от медиков о том, что состояние здоровья Стахива позволяет ему участвовать в судебном заседании.

Сам Стахов рассказал журналистам, что у него повышенное давление.

Как сообщает "Укринформ", у стен суда, как и накануне, собрались две группы активистов. "Антивакцинаторы" поддерживают Стахива и подчеркивают, что он отстаивает конституционные права украинского народа. В то же время Национальный корпус отмечает, что его участники пришли под суд из-за того, что "антивакцинаторы" сотрудничают с Россией и пытаются свергнуть конституционный строй в Украине.

Между активистами правоохранители сделали коридор, чтобы не было столкновений.

Судебное заседание началось с опозданием.

Стахив объяснил, что решил подлечиться на Закарпатье, потому что у него "нет доверия к львовским медикам".

"Поэтому уехал в Сваляву. А сейчас ко мне даже не допускают врачей", – сказал Стахив.

Он также пожаловался, что его держали до трех ночи на улице вчера, "чтобы я вымерз", а затем – в неотапливаемой камере.

Напомним, что Остап Стахов считается лидером движения антивакцинаторов Украины. Во вторник, 16 ноября, СБУ объявила ему подозрение и заявила, что он вел переписку о захвате власти в Украине с гражданами РоSSии.

Ему инкриминировали ст. 109 Уголовного кодекса, то есть действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Эта статья предусматривает до 10 лет тюрьмы.

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