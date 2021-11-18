Леросу избрали меру пресечения
Народного депутата отпустили под личное обязательство
Печерский районный суд Киева 18 ноября рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения внефракционному народному депутату Гео Леросу.
Сторона обвинения настаивала на применении к Леросу меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца с возложением ряда обязанностей, в том числе ношением электронного браслета.
Однако суд решил назначить народному депутату меру пресечения в виде личного обязательства.
Как сообщалось, 12 ноября Гео Леросу вручили подозрение по делу за отказ опровергнуть клевету на брата Ермака.
11 августа Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом в соцсетях 29 марта 2020 года, однако депутат до сих пор ее не опроверг.
Речь о сообщении Лероса в фейсбуке о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы "через своего брата барыжить государственными должностями". Денис Ермак, брат главы ОП, тогда назвал обнародованное Леросом видео "нарезкой с вырванным контекстом", и подал на депутата в суд.
Через полтора года суд обязал Лероса опровергнуть распространенную им информацию о "пленках Ермака", но депутат этого не сделал.
Напомним, что Гео Лерос был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа".
В июне 2020 года президент Владимир Зеленский назвал Лероса аферистом, а в сентябре того же года депутата исключили из фракции "Слуга народа" за критику Зеленского.
11 ноября 2021 года Леросу сообщили подозрение в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УК Украины) за то, что он показал средний палец Зеленскому во время заседания Верховной Рады.