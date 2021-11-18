Леросу избрали меру пресечения

Народного депутата отпустили под личное обязательство

Леросу избрали меру пресечения
Фото: Lb.ua

Печерский районный суд Киева 18 ноября рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения внефракционному народному депутату Гео Леросу.

Сторона обвинения настаивала на применении к Леросу меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца с возложением ряда обязанностей, в том числе ношением электронного браслета.

Однако суд решил назначить народному депутату меру пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщалось, 12 ноября Гео Леросу вручили подозрение по делу за отказ опровергнуть клевету на брата Ермака.

11 августа Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом в соцсетях 29 марта 2020 года, однако депутат до сих пор ее не опроверг.

Речь о сообщении Лероса в фейсбуке о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы "через своего брата барыжить государственными должностями". Денис Ермак, брат главы ОП, тогда назвал обнародованное Леросом видео "нарезкой с вырванным контекстом", и подал на депутата в суд.

Через полтора года суд обязал Лероса опровергнуть распространенную им информацию о "пленках Ермака", но депутат этого не сделал.

Напомним, что Гео Лерос был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

В июне 2020 года президент Владимир Зеленский назвал Лероса аферистом, а в сентябре того же года депутата исключили из фракции "Слуга народа" за критику Зеленского.

11 ноября 2021 года Леросу сообщили подозрение в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УК Украины) за то, что он показал средний палец Зеленскому во время заседания Верховной Рады.

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