Разумков: "Правоохранительные органы должны разобраться в "сливных" операциях по вагнеровцам"

Экс-спикер Рады не удовлетворен работой ВСК относительно "вагнеровцев", потому что в ее выводах "нет конкретных ответов".

Разумков: "Правоохранительные органы должны разобраться в "сливных" операциях по вагнеровцам"
Фото: Скриншот відео

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал расследование международной группы журналистов Bellingcat по делу "вагнеровцев". Народный депутат подчеркнул, что виновные в "сливе" операции должны быть наказаны.

Об этом Разумков заявил в кулуарах парламента, сообщает специальная корреспондент LB.ua.

"И Временная следственная комиссия, и правоохранительные органы должны разобраться. Если кто-то "слил" работу наших спецслужб, то этот человек должен понести ответственность согласно 111-й статье Уголовного кодекса - "государственная измена"", - сказал экс-спикер Рады.

Разумков отметил, что не удовлетворен работой ВСК по "вагнеровцам". По его мнению, в его выводах нет конкретных ответов.

Напомним, что 29 июля 2020 под Минском было задержано 33 наемников частной военной компании Вагнера. Украина просила Беларусь выдать 28 задержанных в связи с их причастностью к "ДНР" и "ЛНР", но Лукашенко решил отпустить "вагнеровцев" в РоSSию.

Оппозиция в Верховной Раде долгое время требовала создать временную следственную комиссию для установления, почему "вагнеровцы" не долетели до Украины, но правящее большинство отказалось это сделать. В мае 2021 года была создана ВСК с более широкими задачами, одной из которых является задержание "вагнеровцев".

15 ноября Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала предварительный отчет о попытке задержания наемников ЧВК Вагнера летом 2020 года. Народные депутаты пришли к выводу, что попытка задержать боевиков была, а утечки информации – нет.

17 ноября было обнародовано расследование Bellingcat по срыву спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер", воевавших против Украины. В первой части материала речь идет о подготовке операции, во второй – о начале ее проведения и неудачном окончании, включая выдачу наемников РоSSии.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что власти отрицали проведение спецоперации из-за подписанных секретных документов.

Его коллега по фракции Максим Бужанский в парламенте заявил, что считает опубликованное расследование Beelingcat неудачной попыткой шантажа украинских властей.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что расследование Bellingcat о срыве спецоперации в отношении "вагнеровцев" перекликается с отчетом парламентской ВСК. По его мнению, группа расследователей Bellingcat не подтвердила информацию о "сливе" спецоперации властями страны.

Подоляк заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак не мог сорвать спецоперацию, потому что не имеет контроля над украинской разведкой. В расследовании говорится, что руководители спецоперации перенесли ее исполнение после разговора с Ермаком в Офисе президента.

По данным журналистов, за день до запланированного выезда боевиков из Москвы в Минск, два руководителя украинских спецслужб, отвечавших за проект – начальник ГУР Минобороны Василий Бурба и заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий – приехали в Офис президента для финального доклада по операции.

Президент Владимир Зеленский тогда был занят, поэтому встречался с Бурбой и Баранецким глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам опрошенных источников, Бурба сразу после встречи позвонил руководителям проекта из ГУР и сказал, что Офис президента просит отложить операцию на неделю.

Формальной причиной перенесения спецоперации якобы было опасение, что в случае ее проведения 25 июля может сорваться перемирие на Востоке Украины. Операцию перенесли на 30 июля, затем боевиков задержали белорусские КГБшники, убежденные, что наемников отправили для свержения власти Александра Лукашенко.

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