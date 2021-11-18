Парламент со второй попытки досрочно закрыл внеочередное заседание из-за задымления пульта голосования

Пульт голосования нардепа начал плавиться.

Верховная Рада со второй попытки досрочно закрыла внеочередное заседание из-за задымления системы "Рада".

Сначала глава Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв на 15 минут. Парламентарии тем временем начали снимать задымление на видео.

Нардеп "Слуги народа" Александр Качура в Telegram сообщил, что задымился и начал плавиться пульт депутата его коллеги по фракции Артема Нагаевского.

"Егор Чернев быстро схватил огнетушитель и прекратил горение", – отметил он.

Пульт для голосования сменили на новый, добавил нардеп Алексей Устенко.

Фото: Алексей Устенко Telegram

Заседание возобновили, для проверки системы провели сигнальное голосование. Депутаты просили досрочно закрыть заседание и для рассмотрения этого вопроса отправили на повторное второе чтение законопроект о "Кредитных союзах", в рассмотрение которого зашли к инциденту.

После этого Стефанчук поставил на голосование предложение досрочно закрыть заседание, но его поддержали только 205 нардепов из 226 минимально необходимых.

После него аналогичное предложение поставил первый вице-спикер Александр Корниенко. Его предложение поддержали 240 депутатов, заседание было закрыто.

Напомним, подобные инциденты случались в украинском парламенте и раньше. В мае 2020 года у депутата фракции "Слуги народа" Максима Ткаченко во время голосования загорелся пульт.

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