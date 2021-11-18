Экс-мэр Киева Александр Омельченко госпитализирован с коронавирусом

По словам Кличко, он находится в непростом состоянии.

Экс-мэр Киева Александр Омельченко госпитализирован с коронавирусом
Александр Омельченко
Фото: Макс Левин

Бывший городской голова Киева, ныне депутат Киевсовета Александр Омельченко госпитализирован с коронавирусом.

Об этом на заседании городского совета сообщил столичный глава Виталий Кличко.

"Один из депутатов Киевсовета, один из опытных депутатов и по специальности, и по возрасту, находится в больнице. В таком, знаете ли, непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких", – отметил мэр.

Кличко пожелал ему скорейшего выздоровления. Дополнительных деталей о состоянии 83-летнего Омельченко и когда он был госпитализирован, он не сообщил.

Александр Омельченко был главой КГГА с 1996 по 2006 год, главой Киевсовета с 1998 по 1999, мэром столицы с 1999 по 2006. Бывший народный депутат.



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