Экс-мэр Киева Александр Омельченко госпитализирован с коронавирусом

По словам Кличко, он находится в непростом состоянии.

Бывший городской голова Киева , ныне депутат Киевсовета Александр Омельченко госпитализирован с коронавирусом.

Об этом на заседании городского совета сообщил столичный глава Виталий Кличко.

"Один из депутатов Киевсовета, один из опытных депутатов и по специальности, и по возрасту, находится в больнице. В таком, знаете ли, непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких", – отметил мэр.

Кличко пожелал ему скорейшего выздоровления. Дополнительных деталей о состоянии 83-летнего Омельченко и когда он был госпитализирован, он не сообщил.

Александр Омельченко был главой КГГА с 1996 по 2006 год, главой Киевсовета с 1998 по 1999, мэром столицы с 1999 по 2006. Бывший народный депутат.