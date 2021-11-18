Нардепы на заседании не смогли проголосовать за применение спецпроцедуры к законопроекту о столице

Заседание закрыли без рассмотрения вопроса.

Нардепы на заседании не смогли проголосовать за применение спецпроцедуры к законопроекту о столице

Верховная Рада на очередном заседании 18 ноября не смогла проголосовать за применение специальной процедуры к законопроекту о столице.

Первый вице-спикер Александр Корниенко закрыл заседание в 14:30 и призвал на совещание глав фракций и групп, а также членов профильного комитета.

Депутатские фракции и группы должны предоставить количество важных для них поправок в законопроект о столице, а также проект по изменениям в закон о местных государственных администрациях.

Голосовать за применение спецпроцедуры к законопроекту о Киеве должны именно на сегодняшнем заседании. Еще утром об этом говорил член Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин. При этом он также выразил убеждение, что с вероятностью в 95% законопроект будет принят на следующей пленарной неделе.

Однако во время заседания глава парламента Руслан Стефанчук пытался поставить на голосование применение спецпроцедуры еще к одному документу – "О внесении изменений в Закон Украины "О местных государственных администрациях" и некоторых других законодательных актов Украины относительно реформирования территориальной организации исполнительной власти в Украине".

Оппозиционные нардепы выступили против этого и заявили о нарушении регламента. После нескольких минут спора депутатов и президиума Рады Стефанчук объявил перерыв и позвал на разговор глав депутатских фракций и групп. После этого он сообщил, что рассмотрение применения спецпроцедур откладывается, а все фракции и группы сегодня подадут количество поправок, которые они будут задавать по этим двум законопроектам, чтобы снять вопрос "спама".

Особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении разрешается, если число поданных ему предложений и поправок в 5 и более раз превышает количество статей и пунктов. Число поправок также не может быть меньше 500.

Каждая депутатская фракция и группа имеет право поставить на рассмотрение не более 5 поправок, неучтенных профильным комитетом. Внефракционные могут настаивать только на одной поправке.

По такому принципу рассматривали законопроект об олигархах, несогласованности в котором потом пришлось переголосовать отдельно.

Напомним, вчера вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что до принятия законопроекта о столице во втором чтении парламент будет рассматривать проект о местных госадминистрациях.

"Мы хотели бы сначала проголосовать 4298 – законопроект о местных государственных администрациях, который закладывает фундаментальные устои по работе глав местных государственных администраций, на которых будет базироваться предложение по закону о столице по переформатированию работы главы КГГА в работу такого похожего на префекта чиновника. А законно избранный мэр будет продолжать выполнять свои делегированные функции, в частности, реформировать качественно сферу общественного транспорта", – сказал он.

Законопроект о столице – один из самых дискуссионных – разделяет полномочия мэра Киева и главы КГГА. Столичная власть выступает против него и считает, что его принятие угрожает городу "управленческим хаосом".

В монобольшинстве утверждают, что мэр Киева Виталий Кличко не лишится своих полномочий, а будет заниматься именно тем, чем должен заниматься мэр города.

19 октября первый вице-спикер парламента Корниенко сообщил, что закон о столице во втором чтении может рассматриваться по спецпроцедуре, в него подали около 1000 правок.

20 октября профильный комитет рекомендовал нардепам принять законопроект о столице во втором чтении. По словам Корниенко, это может произойти уже к Новому году.

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