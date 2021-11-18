Кива сдал наградное оружие

Глава МВД лишил нардепа права на наградное оружие за "недостойное поведение".

Кива сдал наградное оружие

Народный депутат от "Оппозиционной платформы за жизнь" Илья Кива, которого глава МВД Денис Монастырский лишил права на наградное оружие за "недостойное поведение", сдал два наградных пистолета.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, разрешения на право хранения и ношения наградного оружия аннулированы в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины от 16 ноября 2021 г. № 680 о/с "О лишении Кивы И.В. ведомственных поощрительных знаков отличия Министерства внутренних дел Украины "Огнестрельное оружие".

На основании указанного приказа Министра внутренних дел Украины было составлено заключение об аннулировании разрешений Ильи Кивы на право хранения и ношения наградного оружия, утвержденное главой Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета - Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия ГУНП в Киеве", - сообщают в полиции.

Ранее сообщалось, что у Кивы два наградных пистолета - "Форт-17" и АПС. Первым Киву, тогда занимавшего должность заместителя начальника УМВДУ в Донецкой области, 20 мая 2015 года наградил тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков - "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебной и гражданской обязанности, выявлены при этом честь и доблесть. Второй наградный пистолет Аваков выдал тогдашнему главе департамента противодействия наркопреступности Нацполиции подполковнику полиции Илье Киве 12 февраля 2016 года.

15 октября 2021 года Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявил, что является лидером "антифашистского движения", стреляет из автомата в воздух на фоне фейерверка. Кива объяснил, что так он отмечает гибель Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский. После этого против Кивы возбудили уголовное дело за стрельбу из автомата.

После того, как глава МВД издал приказ о лишении Кивы наградного оружия, нардеп заявил, что его лишили звания кандидата наук.

Кива рассказал, что власти не только лишили его наградного пистолета, но и "во время обыска заставили комиссию в Министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны". Нардеп считает, что это очередной формальный повод власти дискредитировать его.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Климатическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашениеКлиматическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашение
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Зеленский: в Украину следуют семь кораблей с углемЗеленский: в Украину следуют семь кораблей с углем
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
В Польшу прорвались почти 50 мигрантов
Блок рекламы


Похожие новости
Кива заявил, что его лишили звания кандидата наукКива заявил, что его лишили звания кандидата наук
Глава МВД лишил нардепа Киву права на наградное оружиеГлава МВД лишил нардепа Киву права на наградное оружие
США не считают, что РоSSия использует газ как оружие, - БлинкенСША не считают, что РоSSия использует газ как оружие, - Блинкен
СБУ в Луганской области задержала торговца взрывчаткой и обнаружила схрон с оружиемСБУ в Луганской области задержала торговца взрывчаткой и обнаружила схрон с оружием
Министр образования Шкарлет сдал экзамен по украинскому языкуМинистр образования Шкарлет сдал экзамен по украинскому языку
Экс-руководитель подразделения ГСЧС на Львовщине торговал оружием и ртутьюЭкс-руководитель подразделения ГСЧС на Львовщине торговал оружием и ртутью
Оккупанты стреляли у Мирного запрещенным оружиемОккупанты стреляли у Мирного запрещенным оружием
Нардеп Кива пожелал Путину "сил и божьего благословения"Нардеп Кива пожелал Путину "сил и божьего благословения"
СБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУСБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУ
Вооруженный автоматом боевик "ЛНР" сдался в плен ВСУ, - штаб ООСВооруженный автоматом боевик "ЛНР" сдался в плен ВСУ, - штаб ООС
Последние новости
Подгружаем последние новости