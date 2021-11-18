Кулеба заявил, что РоSSия своими действиями добивает "нормандский формат"

"Хочется как-то саркастически пошутить, но ничего хорошего в этом нет".

Кулеба заявил, что РоSSия своими действиями добивает "нормандский формат"
Фото: МЗС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что РоSSия своими действиями добивает "нормандский формат".

Так он прокомментировал на брифинге в четверг, 18 ноября, публикацию роSSийской стороной конфиденциальных писем от Германии и Франции.

"По поводу публикации дипломатической переписки, которая проходит в нормандском формате, хочется как-то саркастически пошутить и потролить, но на самом деле ничего хорошего в этом нет. РоSSия своими действиями просто добивает Нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии, и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе", - сказал Кулеба.

По его словам, главы МИД Украины, Германии и Франции договорились, что "не подарят РоSSии роскошь уничтожить нормандский формат чужими руками".

"Будем работать над привлечением РоSSии к переговорному процессу, к дипломатическим усилиям по урегулированию этого конфликта. То, что РоSSии после такой публикации не могут доверять даже дипломаты, безусловно, дополнительно усложнит эту работу. Но мы будем работать, потому что Украина заинтересована в мире, в справедливых решениях и в безопасности", – сказал Кулеба.

Он заверил, что Украина настроена на мирное урегулирование и сохранение нормандского формата.

Напомним, что лидеры "нормандской четвёрки" не встречались уже два года. Последний саммит в нормандском формате прошел в Париже в декабре 2019 года после еще более продолжительного, трехлетнего перерыва.

В сентябре 2021 года глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина работает над тем, чтобы провести до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель новый саммит лидеров стран "нормандской четверки".

В 11 октября канцлер Германии и президент Франции поочередно провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По результатам этих переговоров было принято решение интенсифицировать работу по линии "нормандской четверки" и организовать встречу министров иностранных дел.

Прошло уже больше месяца, а эта встреча до сих пор не состоялась.

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