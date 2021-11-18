"Большая семерка" осудила эксплуатацию мигрантов режимом Лукашенко

"Мы единственные в нашей солидарности с Польшей".

"Большая семерка" осудила эксплуатацию мигрантов режимом Лукашенко
Фото: ukrinform.ua

Министры иностранных дел "Большой семерки" (Великобритания, Италия, Канада, Германия, США, Франция, Япония) и высокий представитель Евросоюза осудили действия режима Александра Лукашенко, разжигающие миграционный кризис на границе с ЕС.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

"Эти бессердечные действия ставят под угрозу жизнь людей. Мы единственные в нашей солидарности с Польшей, а также Литвой и Латвией, которые стали мишенью такого провокационного использования нелегальной миграции как гибридной тактики. Мы призываем белорусский режим немедленно прекратить свою агрессивную и эксплуататорскую политику, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и страдания", - заявили министры.

Они призвали обеспечить доступ международных организаций к мигрантам на границе для доставки гуманитарной помощи.

"Семерка" также поддержала действия Европейского союза, пытающегося урегулировать кризис вместе со странами, откуда в Беларусь приезжают мигранты.

Напомним, что летом 2021 года Беларусь стала транзитным маршрутом для мигрантов из Ирака, Сирии и Йемена, желающих попасть в Европейский союз. Белорусский режим начал целенаправленно организовывать перевозку мигрантов, избрав жертвой сначала Литву, а затем Латвию и Польшу.

Ситуация накалилась в начале ноября, когда на польской границе в нейтральной полосе застряли до 5 тысяч мигрантов. В Польшу их не пускают.

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