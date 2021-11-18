Тищенко создал в Раде межфракционное объединение "Киев действует"

Пока что в его состав вошли 25 депутатов.

Тищенко создал в Раде межфракционное объединение "Киев действует"
Фото: Lb.ua

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко создал в Раде межфракционное объединение "Киев действует".

В его состав вошли пока 25 народных депутатов из разных фракций, сообщил Тищенко корреспондентам в кулуарах парламента. Их фамилии он не назвал.

"Это объединение не является закрытой конструкцией. Мы ждем присоединения других депутатов для борьбы за Киев", – добавил он.

Тищенко считает, что "сегодня киевские власти создали из города не город-столицу, город-героя, город-пример, а город-самоуправство".

"Хотим изменить эту парадигму, стратегию, ошибочную стратегию. Хотим наладить коммуникацию с руководством страны, всеми ветвями власти. Поэтому мы идем в решительное сражение за киевлян, за украинцев", – заверил он.

Напомним, сегодня парламент должен голосовать за применение спецпроцедуры при рассмотрении законопроекта о столице во втором чтении. Принять документ, разделяющий полномочия мэра и главы КГГА, должны до Нового года.



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