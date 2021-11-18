В Раде между депутатами произошел конфликт из-за предложения применения спецпроцедуры к законопроекту о госадминистрациях

Оппозиция не согласилась с предложением ее применения.

В Верховной Раде между депутатами произошел конфликт из-за предложения применить спецпроцедуру к законопроекту №4298 "О внесении изменений в Закон Украины "О местных государственных администрациях" и некоторых других законодательных актах Украины по реформированию территориальной организации исполнительной власти в Украине".

Он напрямую связан с проектом закона о столице, который также хотят рассматривать по спецпроцедуре.

Спикер парламента Руслан Стефанчук поставил на голосование предложение 150 депутатов применить спецпроцедуру, однако Руслан Князевич ("Евросолидарность") заявил, что при рассмотрении вопроса в первом чтении просил рассматривать его по полной процедуре.

"Он содержит десятки неконституционных норм. Тогда нас заверили, что за неимением времени давайте в 1 чтении примем, а во 2 чтении проведем всеобъемлющее обсуждение. А теперь вы предлагаете применить 119-1 и не дать возможность обсудить все правки", – заявил он.

Депутат добавил, что спецпроцедуру можно применить только если депутаты получили таблицу поправок ко второму чтению.

Стефанчук заявил, что таблица правок ко 2 чтению была выставлена 4 октября, поэтому можно применять спецпроцедуру. После этого парламентарии подошли к президиуму Рады и начали ссориться с первым вице-спикером Александром Корниенко и главой парламента Русланом Стефанчуком.

Ряд народных депутатов, в том числе "Батькивщина" и "Евросолидарность", заявили, что это предложение нарушает регламент.

Споры между депутатами и президиумом продолжались несколько минут, после чего Стефанчук объявил перерыв и попросил собраться председателей фракций и групп.

Обновлено. Народные депутаты решили отложить рассмотрение применения спецпроцедуры при рассмотрении законопроекта о столице и законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О местных государственных администрациях" и некоторых других законодательных актах Украины по реформированию территориальной организации исполнительной власти в Украине".

Соответствующее решение объявил спикер парламента Руслан Стефанчук после совещания с главами депутатских фракций и групп.

"Сейчас мы пока временно откладываем рассмотрение вопросов, связанных со спецпроцедурой, а все фракции и группы сегодня через полчаса подадут количество поправок, которые они будут ставить по этим двум законопроектам, чтобы снять вопрос спама", – заявил он.

Депутаты перешли к следующим вопросам повестки дня.

Особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении разрешается, если число поданных ему предложений и поправок в 5 и более раз превышает количество статей и пунктов. Число поправок также не может быть меньше 500.

Каждая депутатская фракция и группа имеет право поставить на рассмотрение не более 5 поправок, неучтенных профильным комитетом. Внефракционные могут настаивать только на одной поправке.

Напомним, вчера вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что до принятия законопроекта о столице во втором чтении парламент будет рассматривать проект о местных госадминистрациях.

"Мы хотели бы сначала проголосовать 4298 – законопроект о местных государственных администрациях, который закладывает фундаментальные устои по работе глав местных государственных администраций, на которых будет базироваться предложение по закону о столице по переформатированию работы главы КГГА в работу такого похожего на префекта чиновника. А законно избранный мэр будет продолжать выполнять свои делегированные функции, в частности, реформировать качественно сферу общественного транспорта", – сказал он.

За спецпроцедуру для законопроекта о столице депутаты также должны голосовать сегодня.