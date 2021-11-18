"Антивакцинатора" Стахива во львовский суд СБУ доставила из Закарпатья

Вчера Стахив на суд не явился.

"Антивакцинатора" Стахива во львовский суд СБУ доставила из Закарпатья
Остап Стахив
Фото: Facebook/Остап Стахів

Галицкий районный суд Львова 18 ноября будет выбирать меру пресечения "антивакцинатору" Остапу Стахиву. Накануне он не явился в суд, поскольку был в больнице Закарпатья.

В суд Стахива, которому было объявлено подозрение за планы свергнуть конституционный строй и сотрудничество с РФ, доставили сотрудники Службы безопасности Украины.

Как сообщает "Укринформ", у стен суда, как и накануне, собрались две группы активистов. "Антивакцинаторы" поддерживают Стахива и подчеркивают, что он отстаивает конституционные права украинского народа. В то же время Национальный корпус отмечает, что его участники пришли под суд из-за того, что "антивакцинаторы" сотрудничают с Россией и пытаются свергнуть конституционный строй в Украине.

Между активистами правоохранители сделали коридор, чтобы не было столкновений.

Судебное заседание пока не началось, хотя было запланировано на 12.00, и подозреваемый уже находится в помещении суда.

Стахив объяснил, что решил подлечиться на Закарпатье, потому что у него "нет доверия к львовским медикам".

"Поэтому уехал в Сваляву. А сейчас ко мне даже не допускают врачей", – сказал Стахив.

Он также пожаловался, что его держали до трех ночи на улице вчера, "чтобы я вымерз", а затем – в неотапливаемой камере.

Напомним, что Остап Стахов считается лидером движения антивакцинаторов Украины. Во вторник, 16 ноября, СБУ объявила ему подозрение и заявила, что он вел переписку о захвате власти в Украине с гражданами РоSSии.

Ему инкриминировали ст. 109 Уголовного кодекса, то есть действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Эта статья предусматривает до 10 лет тюрьмы.

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