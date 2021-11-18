"Антивакцинатора" Стахива во львовский суд СБУ доставила из Закарпатья
Вчера Стахив на суд не явился.
Галицкий районный суд Львова 18 ноября будет выбирать меру пресечения "антивакцинатору" Остапу Стахиву. Накануне он не явился в суд, поскольку был в больнице Закарпатья.
В суд Стахива, которому было объявлено подозрение за планы свергнуть конституционный строй и сотрудничество с РФ, доставили сотрудники Службы безопасности Украины.
Как сообщает "Укринформ", у стен суда, как и накануне, собрались две группы активистов. "Антивакцинаторы" поддерживают Стахива и подчеркивают, что он отстаивает конституционные права украинского народа. В то же время Национальный корпус отмечает, что его участники пришли под суд из-за того, что "антивакцинаторы" сотрудничают с Россией и пытаются свергнуть конституционный строй в Украине.
Между активистами правоохранители сделали коридор, чтобы не было столкновений.
Судебное заседание пока не началось, хотя было запланировано на 12.00, и подозреваемый уже находится в помещении суда.
Стахив объяснил, что решил подлечиться на Закарпатье, потому что у него "нет доверия к львовским медикам".
"Поэтому уехал в Сваляву. А сейчас ко мне даже не допускают врачей", – сказал Стахив.
Он также пожаловался, что его держали до трех ночи на улице вчера, "чтобы я вымерз", а затем – в неотапливаемой камере.
Напомним, что Остап Стахов считается лидером движения антивакцинаторов Украины. Во вторник, 16 ноября, СБУ объявила ему подозрение и заявила, что он вел переписку о захвате власти в Украине с гражданами РоSSии.
Ему инкриминировали ст. 109 Уголовного кодекса, то есть действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Эта статья предусматривает до 10 лет тюрьмы.