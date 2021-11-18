Ермак не мог сорвать спецоперацию по "вагнеровцам", потому что не имеет контроля над разведкой, – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что расследование Bellingcat о срыве спецоперации по "вагнеровцам" перекликается с отчетом парламентской ВСК.

По его мнению, группа расследователей Bellingcat не подтвердила информацию о "сливе" спецоперации властями страны. Об этом он сообщил в комментарии "Бабелю".

Подоляк заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак не мог сорвать спецоперацию, потому что не имеет контроля над украинской разведкой. В расследовании говорится, что руководители спецоперации перенесли ее исполнение после разговора с Ермаком в Офисе президента.

"Публикация Bellingcat не содержит никаких подтверждений историй о каких-то «сливах», о которых столько говорили. А все, что касается роли тех или иных должностных лиц ОПУ, базируется лишь на бездоказательных словах определенных отставников. Еще раз: на словах [...] После публикации Bellingcat и после работы ВСК парламента уже гораздо лучше видно, что несколько фактов, взятых из реальности, за полтора года в Украине и во многом из-за дезинформационной активности РоSSии были раздуты до масштабов гигантской детективной истории, в которой очень трудно отделить то, что было на самом деле от того, что пытались навязать обществу. Публикация Bellingcat в этом плане позволяет сделать выводы и нивелировать мифы", — заявил Подоляк.

По мнению Подоляка, расследование "подтвердило то, что в оперативных мероприятиях в отношении роSSийских наемников не участвовали иностранные разведки". Ранее CNN писало о том, что к подготовке сделки могла быть причастна разведка США .

"РоSSия уложилась очень существенно в распространение дезинформации о том, что нашими разведчиками якобы руководят спецслужбы США и Британии [...]. Опровергнуты рассказы о якобы привлечении спецслужб других стран – Турции, Израиля", – сказал Подоляк.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что власти отрицали проведение спецоперации из-за подписанных секретных документов.

Его коллега по фракции Максим Бужанский в парламенте заявил, что считает опубликованное расследование Beelingcat неудачной попыткой шантажа украинских властей.

Вчера было обнародовано расследование Bellingcat по срыву спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер", воевавших против Украины. В первой части материала речь идет о подготовке операции, во второй – о начале ее проведения и неудачном окончании, включая выдачу наемников РоSSии.