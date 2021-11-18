Глава Фонда госимущества объявил об отставке по собственному желанию

Сенниченко отрицает, что увольнение связано с продажей "Большевика"

Глава Фонда госимущества объявил об отставке по собственному желанию
Председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко
Фото: Андрій Оленін

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко объявил об отставке по собственному желанию.

"Два года прошло, пора идти дальше. Немного отдохну, а потом займусь другими полезными делами. Отставка – это мое желание", – заявил он на пресс-конференции в четверг, 18 ноября.

Он заверил, что нет конфликта ни с премьер-министром Денисом Шмыгалем, ни с президентом Владимиром Зеленским.

Сенниченко также заверил, что его отставка не связана с аукционом по продаже АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик"). Первый со времен "Криворожстали" аукцион крупной приватизации состоялся 27 октября. В нем приняли участие только три компании, а победу одержало связанное с миллионером Василием Хмельницким ООО "Дженерал Коммерс". Компания предложила за объект 1,429 млрд гривен, всего на 2% больше стартовой стоимости.

"Это мое решение. Я шел работать на два года. Мне как раз об этом напомнил Facebook. У меня нет конфликта ни с премьер-министром, ни с президентом. Буду отдыхать два месяца, а дальше посмотрим", - заявил Сенниченко.

Уволить главу Фонда госимущества должна Верховная Рада. По словам Сенниченко, заявление о его увольнении уже зарегистрировано в парламенте.

Напомним, что Верховная Рада назначила Сенниченко главой ФГИ в сентябре 2019 года. До этого он занимал должность независимого члена наблюдательного совета государственного предприятия "Прозорро.Продажи" и работал директором по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой компании "Укрпочта".

16 ноября стало известно, что Сенниченко собирается в отставку. Одна из главных причин увольнения, по словам собеседников издания, "недовольство отдельных представителей политикума приватизацией".

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