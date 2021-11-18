"Налоговый" законопроект 5600 сняли с рассмотрения на сегодняшний день

Верховная Рада сняла с рассмотрения повестки дня 18 ноября налоговый законопроект 5600. Предложение на голосование поставил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.

"Фракция "Слуга народа" просит снять его с рассмотрения. Нам нужно дополнительное время для консультаций", – объявил Мотовиловец.

Ее поддержали 314 народных депутатов, объявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"За 314, решение принято. Прекрасно", – отметил Стефанчук.

Это уже в третий раз, когда документ 5600 был снят с рассмотрения.

Когда именно законопроект планируют рассмотреть – должен определить согласительный совет на следующей пленарной неделе, сообщил корреспонденту LB глава подкомитета по расходам государственного бюджета профильного Комитета Леся Забуранная.

"Перенесли мы сегодня его рассмотрение. Мы рассматриваем сегодня очень важные законопроекты, в частности 6297, который касается реализации инициативы президента Владимира Зеленского и выделяет в 21 году 3 миллиарда гривен для того, чтобы уже начать выплаты с 19 декабря тем украинцам, которые вакцинировались двумя дозами вакцинами", – заявила она.

Относительно информации о том, что за законопроект не хватает голосов, поэтому его снимают с повестки дня, Забуранная сказала: "Вы знаете, не могу сказать точно, голосов не считаю. Большинство коллег по фракции поддерживают этот законопроект. Бюджет во втором чтении мы еще не рассматривали в комитете, поэтому не вижу оснований нагнетать ситуацию.

Как известно, в бюджет-2022 закладывают деньги, которые должны быть получены в результате принятия 5600.

Вчера первый заместитель спикера Рады Александр Корниенко обещал, что Верховная Рада в этот четверг одним из первых в повестке дня будет рассматривать так называемый ресурсный (или "налоговый" и "антиахметовский") законопроект 5600.

Напомним, законопроект 5600, изначально названный "антиахметовским", касается повышения налогов. Планировалось, что он поможет привлечь в бюджет около 30 млрд. гривен. Между первым и вторым чтением депутаты убрали дискуссионные нормы по увеличению налогообложения, в то же время, согласно анализу, документ изменили так, что крупнейшие финансово-промышленные группы смогут платить ренту на добычу железной руды меньше, чем они платят сейчас.

На самом деле из текста документа непосредственно рудного бизнеса, которым занимается Ринат Ахметов – всего несколько страниц, а остальные – налоги, касающиеся большинства граждан.

5600 было принято в первом чтении 1 июля на внеочередном заседании. Глава фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что рассмотрение законопроекта во втором чтении откладывают, потому что за него нет голосов.

Законопроект будут слушать по спецпроцедуре, то есть будут голосовать только за приоритетные правки, а не за все, которых больше 11 000.