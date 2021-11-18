Предстоятель ПЦУ впервые посетил Луганскую епархию

Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний (Думенко) в среду, 17 ноября, впервые посетил Луганскую епархию.

На сайте ПЦУ сообщается, что митрополит вместе с епископом Луганским и Старобельским Лаврентием (Миговичем) встретились с военнослужащими оперативно-тактической группировки "Север" и заложили строительство будущего кафедрального собора в Северодонецке.

Поместная украинская церковь в Луганской области имеет менее двух десятков приходов, часть которых находится на оккупированной территории.

На востоке Украины только каждый десятый верующий относит себя к ПЦУ. По данным опроса Центра Разумкова, который проводился в 2020 году, каждый четвертый православный там относит себя к УПЦ Московского патриархата, а 60% называют себя просто православными.