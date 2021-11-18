"Слуга народа" Бужанский назвал расследование о "Вагнергейте" попыткой шантажа украинских властей

Народный депутат "Слуги народа" Максим Бужанский назвал расследование международной группы журналистов Bellingcat по делу "вагнеровцев" попыткой шантажа украинских властей.

Об этом он заявил с парламентской трибуны после выступления фракции "Евросолидарность", требовавшей начать уголовное расследование по этому делу.

"Наконец-то, когда вчера появился отчет так называемого Bellingcat, всем окончательно стало понятно - это неудачная попытка шантажа украинской власти", - сказал Бужанский под аплодисменты коллег по фракции.

Он добавил, что не понимает тех, кто поддерживает "какие-то внешние попытки шантажа украинской власти".

"Мы все граждане Украины, все украинцы, и я считаю, что интересы Украины здесь должны быть на первом месте. Кто бы это ни был – представитель власти или представитель оппозиции", – заявил нардеп.

По мнению Бужанского, украинцев беспокоят коронакризис и энергетическая война, а не "политические заявления".

Напомним, вчера было обнародовано расследование Bellingcat по срыву спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", воевавших против Украины. В первой части материала речь идет о подготовке операции, во второй – о начале ее проведения и неудачном окончании, включая выдачу наемников РоSSии.

По данным журналистов, за день до запланированного выезда боевиков из Москвы в Минск, два руководителя украинских спецслужб, отвечавших за проект – начальник ГУР Минобороны Василий Бурба и заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий – приехали в Офис президента для финального доклада по операции.

Президент Владимир Зеленский тогда был занят, поэтому встречался с Бурбой и Баранецким глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам опрошенных источников, Бурба сразу после встречи позвонил руководителям проекта из ГУР и сказал, что Офис президента просит отложить операцию на неделю.

Формальной причиной перенесения спецоперации якобы было опасение, что в случае ее проведения 25 июля может сорваться перемирие на Востоке Украины. Операцию перенесли на 30 июля, затем боевиков задержали белорусские КГБовцы, убежденные, что наемников отправили для свержения власти Александра Лукашенко.