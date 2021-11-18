"Слуга народа" Бужанский назвал расследование о "Вагнергейте" попыткой шантажа украинских властей
Он считает эту попытку неудачной.
Народный депутат "Слуги народа" Максим Бужанский назвал расследование международной группы журналистов Bellingcat по делу "вагнеровцев" попыткой шантажа украинских властей.
Об этом он заявил с парламентской трибуны после выступления фракции "Евросолидарность", требовавшей начать уголовное расследование по этому делу.
"Наконец-то, когда вчера появился отчет так называемого Bellingcat, всем окончательно стало понятно - это неудачная попытка шантажа украинской власти", - сказал Бужанский под аплодисменты коллег по фракции.
Он добавил, что не понимает тех, кто поддерживает "какие-то внешние попытки шантажа украинской власти".
"Мы все граждане Украины, все украинцы, и я считаю, что интересы Украины здесь должны быть на первом месте. Кто бы это ни был – представитель власти или представитель оппозиции", – заявил нардеп.
По мнению Бужанского, украинцев беспокоят коронакризис и энергетическая война, а не "политические заявления".
Напомним, вчера было обнародовано расследование Bellingcat по срыву спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", воевавших против Украины. В первой части материала речь идет о подготовке операции, во второй – о начале ее проведения и неудачном окончании, включая выдачу наемников РоSSии.
По данным журналистов, за день до запланированного выезда боевиков из Москвы в Минск, два руководителя украинских спецслужб, отвечавших за проект – начальник ГУР Минобороны Василий Бурба и заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий – приехали в Офис президента для финального доклада по операции.
Президент Владимир Зеленский тогда был занят, поэтому встречался с Бурбой и Баранецким глава Офиса президента Андрей Ермак.
По словам опрошенных источников, Бурба сразу после встречи позвонил руководителям проекта из ГУР и сказал, что Офис президента просит отложить операцию на неделю.
Формальной причиной перенесения спецоперации якобы было опасение, что в случае ее проведения 25 июля может сорваться перемирие на Востоке Украины. Операцию перенесли на 30 июля, затем боевиков задержали белорусские КГБовцы, убежденные, что наемников отправили для свержения власти Александра Лукашенко.