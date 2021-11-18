Арахамия объяснил, почему власти отрицали проведение спецоперации по "вагнеровцам"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что власти отрицали существование спецоперации по задержанию наемников роSSийской ЧВК "Вагнер" из-за подписания секретных документов.

Арахамия в эфире шоу на "Украина 24" также сказал, что на самом деле по отношению к боевикам было две спецоперации. Первая продолжалась несколько лет и была направлена на идентификацию лиц, воевавших против Украины на Донбассе. Вторая – непосредственно оперативная мера.

"Президент знал об этой операции - он уже и говорит, что знал, только когда тебя спрашивают по телевидению, знал или нет, то за эти несколько лет ГУР МО провело несколько сотен операций. Если сейчас, завтра, например, я в курсе по своей должности, а вы у меня спросите официально: "Вы знали об операции, например, абв?", то я скажу: "Нет, такой операции не существует". Это моя работа. Я подписал для этого кучу документов. Никакой детали об операции, никакого распространения всех данных. Это уголовная ответственность. Поэтому, конечно, если любой человек в интервью, на телевидении меня будет спрашивать, я буду говорить, что такого не было. И это нормально", – заявил Арахамия.

Нардеп подчеркнул, что "главная "измена", о которой говорили, что кто-то срывал операцию, она не подтвердилась как в украинской ВСК, так и со стороны Bellingcat, а то, что операция сорвалась, там версий может быть много".

Как известно, 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 наемника частной военной компании Вагнера. Украина просила Беларусь выдать 28 задержанных в связи с их причастностью к "ДНР" и "ЛНР", но Лукашенко решил отпустить "вагнеровцев" в РоSSию.

14 августа стало известно, что Беларусь отдает РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". Об операции якобы было известно украинским властям, а в результате утечки информации о них узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это спланированной дезинформацией.

15 сентября на заседании Верховной Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" возбуждено три уголовных производства.

В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что не причастен к так называемой спецоперации вагнеровцев. Он также сказал, что обсуждал вопросы "вагнеровцев" с Александром Лукашенко по телефону, когда наемники на автобусах въехали на территорию Беларуси.

Вчера было обнародовано расследование Bellingcat по срыву спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", воевавших против Украины. В первой части материала речь идет о подготовке операции, во второй – о начале ее проведения и неудачном окончании, включая выдачу наемников РоSSии.

По данным журналистов, за день до запланированного выезда боевиков из Москвы в Минск, два руководителя украинских спецслужб, отвечавших за проект – начальник ГУР Минобороны Василий Бурба и заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий – приехали в Офис президента для финального доклада по операции.

Президент Владимир Зеленский тогда был занят, поэтому встречался с Бурбой и Баранецким глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам опрошенных источников, Бурба сразу после встречи позвонил руководителям проекта из ГУР и сказал, что Офис президента просит отложить операцию на неделю.