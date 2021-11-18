?За сутки пятеро военных получили ранения и травмы на Донбассе

В среду, 17 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы 14 обстрелов, в том числе девять - с применением тяжелого вооружения.

В результате боевых действий четверо украинских военных получили ранения, один - боевую травму. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, сообщается в утренней сводке пресс-центра ООС.

Обстрелы фиксировали возле населенных пунктов Невельское, Новоалександровка, Золотое-4, Кряковка, Причепиловка, Крымское, Марьинко, Лебединский, Шумы. РоSSийские вооруженные формирования использовали различное оружие – вплоть до артиллерии калибра 152 мм.

В первые часы 18 ноября еще один обстрел произошел вблизи Нью-Йорка, без потерь среди военнослужащих Украины.

Напомним, что во вторник на Донбассе было 13 обстрелов и один раненый, в понедельник – шесть обстрелов и без потерь.