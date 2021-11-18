Судья из Рахова получил 5 лет с конфискацией за взятку

Решение вступило в силу с момента провозглашения.

Судья из Рахова получил 5 лет с конфискацией за взятку
Фото: rh.zk.court.gov.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда смягчила приговор судье Раховского районного суда Закарпатской области Ивану Тулику, которого в начале 2021 года признали виновным во взяточничестве. Вместо шести лет в тюрьме он должен провести пять лет, сообщила пресс-служба антикоррупционной прокуратуры.

При этом суд подтвердил, что Тулик виновен по предъявленному ему обвинению по ч.3 ст.368, ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса.

Дело расследовали детективы Национального антикоррупционного бюро.

Они установили, что судья требовал от местного жителя 10 тыс. грн за принятие судебного решения в его пользу. Его задержали 20 марта 2019 года во время получения взятки.

В дальнейшем следствие установило еще один эпизод преступной деятельности этого же судьи – оказание влияния на другого судью этого же суда в обмен на 10 тыс. грн.

Тулик работал судьей в Рахове с 2007 года. Он был назначен Верховной Радой на пять лет, а в 2012 году избран на должность судьи Раховского райсуда бессрочно.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, но он уже вступил в силу с момента оглашения.

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