Кабмин ужесточит требования к вакцинации в "желтой" зоне

Для посещения кинотеатров и спортзалов потребуется две прививки.

Кабмин ужесточит требования к вакцинации в "желтой" зоне
Фото: Lb.ua

Кабинет министров ужесточит карантинные требования для "желтого" уровня эпидемической опасности.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В настоящее время Минздрав работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации - как для работников, так и для посетителей", - сказал Ляшко на брифинга в среду.

Напомним, что сейчас 18 регионов Украины (а с четверга их станет 19) находятся в "красной", строжайшей зоне адаптивного карантина.

Однако пик волны COVID-19 в Украине уже прошел, и скоро их начнут постепенно возвращать в "желтую" зону.

В пределах желтого уровня запрещено, в частности, проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади, а кинотеатры и другие учреждения культуры имеют ограничения на количество заполненных мест. Ограничения касаются спортзалов и фитнес-центров.

Однако ограничения "желтого" уровня не применяются в случаях, когда все участники (посетители) и все организаторы массовых мероприятий, работники кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну прививку от COVID-19.

Для работы на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы "желтый" внутренний сертификат COVID.

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