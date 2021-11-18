На админгранице с Крымом украинские морпехи тренировались отбивать нападение условного противника
Военные умело осуществили рейдовые действия, заняли господствующие высоты и отбросили силы условного противника.
На одном из полигонов боевой подготовки у админграницы с оккупированным Крымом состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, в учениях был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.
"По легенде учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные умело осуществили рейдовые действия, заняли господствующие высоты и отбросили силы условного противника.
По информации командования, участвовавшие в тренировке военные с поставленными задачами справились, цель тренировок была достигнута.
Напомним, РоSSия и Беларусь 12 ноября устроили учения десантников с высадкой на белорусском полигоне недалеко от границы с Польшей.