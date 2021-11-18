Минздрав вынес на общественное обсуждение законопроект о медицинском каннабисе

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект закона о легализации медицинского каннабиса ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности").

Текст документа опубликован на сайте Минздрава.

В случае принятия законопроекта, украинские пациенты получат доступ к лечению каннабисом, который облегчает течение сложных заболеваний, а ученые и фармацевтическая индустрия смогут проводить клинические испытания по международным стандартам.

В пояснительной записке отмечается, что в Украине этот вопрос особенно актуален для таких категорий лиц, как: дети с эпилепсией, онкобольные, больные, нуждающиеся в паллиативной помощи, а также ветераны войны с посттравматическим стрессовым расстройством.

"Стоит заметить, что в контексте разрешения обращения конопли в отдельных сферах речь идет исключительно о растениях рода конопли (Cannabis) с допустимым количеством процента содержания концентрации ТГК – единственного фитоканабиноида из более 120, входящих в состав конопли, оказывающего психоактивное влияние на человека при условии его регулярного употребления в высокой концентрации... Учитывая это, ужесточение контроля за оборотом сортов растений рода конопли (Cannabis) должно варьироваться в зависимости от содержания в нем ТГК, что полностью согласуется с международно-правовым регулированием данного вопроса", – говорится в пояснительной записке.

Среди прочего, законопроект также вносит ряд изменений в законодательство о здравоохранении; уточняет и называет термины "каннабис", "растение каннабиса", "смола каннабиса", и тому подобное.

Депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина, член Комитета парламента по вопросам здоровья нации, поддержавшего принятие законопроекта, отметила, что документ "будет четко регулировать оборот медицинского каннабиса в медицинских и научных целях".

Для усиленного контроля, по ее словам, будет введен электронный реестр всех препаратов на основе каннабиса, а их отпуск будет - исключительно по электронному рецепту. Предприятия, учреждения и организации будут получать лицензии, разрешения и регулярно отчитываться о деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса.

"После общественного обсуждения законопроект должен утвердить Кабинет министров, зарегистрировать в Верховной Раде, поддержать профильный комитет, проголосовать в зале парламента в первом и втором чтении. Много шагов впереди, но первый сделан!" – написала Стефанишина в фейсбуке.

Напомним, 2 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о регулировании обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Депутаты предлагают легализовать использование каннабиса исключительно в медицинских и научных целях. Его рекреационное употребление останется вне закона.

На внеочередном заседании 13 июля Рада "завернула" законопроект.

30 июня проект закона был рекомендован для принятия в первом чтении профильным комитетом. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что парламент вернется к законопроекту о легализации медицинского каннабиса осенью. Он также отмечал, что документ готов к первому чтению.