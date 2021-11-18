Совет Европы предоставил выводы по закону о столице

Доработанный законопроект не содержит всех положений, обеспечивающих соответствие Европейской хартии местного самоуправления.

Совет Европы предоставил выводы по закону о столице
Фото: xsport.ua

Совет Европы предоставил Вывод к законопроекту «О городе Киеве - столице Украины», в котором содержится ряд критических замечаний. Совет Европы, в частности, рекомендует сократить чрезмерное вмешательство госадминистрации в деятельность органов местного самоуправления.

В Заключении отмечается, что в доработанном варианте законопроекта некоторые из предыдущих рекомендаций Совета Европы учтены лишь частично. Также отмечается, что даже доработанный законопроект не содержит всех положений, которые должны обеспечить соответствие Европейской хартии местного самоуправления, в частности, в части механизма административного надзора.

Кроме того, Совет Европы настоятельно рекомендует принять этот закон после принятия или в пакете с новым Законом о местных государственных администрациях. Либо Заключительные и переходные положения этого законопроекта должны откладывать имплементацию положений об административном надзоре до вступления в силу нового Закона о местных госадминистрациях.

Рекомендуется удалить пункт 4 статьи 14, который дает право большому количеству представителей и должностных лиц государственной администрации участвовать и высказывать свои мнения на заседаниях Киевсовета, районных советов и их органов. Такие положения могут оказаться равнозначными чрезмерному вмешательству и своего рода априорному надзору за актами органов местной власти.

Решение о создании и границах районов должен принимать городской совет. В противном случае все отклонения, допущенные в решении Кабинета Министров Украины от предложения городских властей, должны основываться на четких и убедительных аргументах.

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