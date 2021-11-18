США внимательно следят за наращиванием роSSийских войск на границе с Украиной, - глава Пентагона
США не могут точно определить намерения Москвы по Украине.
США продолжают следить за действиями военных РФ возле границ с Украиной, но не могут до конца разгадать планы Москвы и призывают ее действовать более открыто.
Об этом заявил в среду глава Пентагона Ллойд Остин, передает "Интерфакс-Украина".
"О наращивании военного присутствия (РоSSии - ред.) на границе с Украиной: мы очень внимательно следим за этим, и я регулярно, часто контактирую с главой Европейского командования ВС США генералом Тодом Уолтерсом", - сказал он на брифинге.
Он отметил, что США не могут точно определить намерения Москвы по Украине.
"Я призываю РоSSию быть более транспарентной по поводу того, что она собирается делать, и делать шаги в соответствии с Минскими договоренностями", - также сказал министр.
Остин подчеркнул, что поддержка Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима.
Шеф Пентагона отметил, что США продолжают наблюдать тревожащее поведение РоSSии и не прекратят призывать ее действовать более ответственно и открыто.
Напомним, что 11 октября канцлер Германии и президент Франции поочередно провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По результатам этих переговоров было принято решение интенсифицировать работу по линии "нормандской четверки" и организовать встречу министров иностранных дел.
15 ноября президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с роSSийским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины.
16 ноября министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас подписали совместное заявление по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Документ содержит предупреждение о "серьезных последствиях" для РФ в случае дальнейших попыток взорвать территориальную целостность Украины.