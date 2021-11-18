Третий комитет Генассамблеи ООН принял проект обновленной резолюции по Крыму

Резолюция станет официальным документом ООН после финального голосования в Генеральной Ассамблее ООН в декабре.

17 ноября Третий комитет 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял проект обновленной резолюции "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина".

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, это уже шестая резолюция, посвященная этой теме.

"В этом году ключевыми нововведениями стали отражение в названии резолюции статуса Крыма как временно оккупированного полуострова, поддержка сотрудничества в Крымской платформе, упор на ответственность РоSSии за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, требование отменить приговоры, вынесенные заочно лидерам крымскотатарского народа" , – говорится в сообщении.

Кроме того, документ призывает РоSSию прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма, требует уволить незаконно удерживаемых за решеткой граждан Украины, в частности, Эмира-Усеина Куку, Галину Долгополую, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джеляла и других.

Подчеркивается, что наращивание военной группировки во временно оккупированном Крыму и многочисленные учения роSSийских вооруженных сил влекут за собой значительные долгосрочные негативные последствия в регионе, в частности, затрудняют обеспечение основополагающих прав гражданского населения.

Проект резолюции отмечает исключительную ответственность РоSSии как государства-оккупанта в обеспечении жителей Крыма питьевой и пресной водой.

В документе осуждаются незаконные действия РФ по уничтожению или перемещению культурных и природных ценностей Украины, расположенных в Крыму. Международное сообщество констатирует, что цель целенаправленного вычеркивания украинской и крымскотатарской культурной идентичности с этнокультурного ландшафта полуострова.

Содержится призыв к РоSSии прекратить политику принудительного изменения демографического состава Крыма.

В документе осуждается проведенная РФ ВсероSSийская перепись населения, которая признается недействительной на территории Крыма.

Резолюция станет официальным документом ООН после финального голосования в Генеральной Ассамблее ООН в декабре.

МИД Украины приветствовал одобрение проекта обновленной крымской резолюции и поблагодарил страны, которые поддержали принятие этого документа.

“Приветствуем одобрение проекта обновленной крымской резолюции в Третьем комитете Генассамблеи. Благодарны государствам-членам ООН , которые стали соавторами и голосовали за этот документ. Одобрение этой резолюции на ГА ООН в декабре позволит дополнительно консолидировать международную поддержку Украины на пути восстановления нашей территориальной целостности”, - приводит пресс-служба МИД слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Министр добавил, что украинская дипломатия продолжит консолидировать международное давление на РоSSию, чтобы ускорить деоккупацию Крымского полуострова.

Напомним, что 27 марта 2014 года ГА ООН подавляющим большинством голосов одобрила резолюцию 68/262 о поддержке территориальной целостности Украины.