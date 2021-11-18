Украина готова снизить стоимость транзита газа и предоставить подземные хранилища для стратегического резерва, - Зеленский

Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Украина готова снизить стоимость транзита газа и предоставить подземные хранилища для стратегического резерва, - Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора подробно обсудили вопросы энергетической безопасности Европы.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива", - говорится в сообщении.

В этой связи Зеленский вновь подчеркнул, что проект "Северный поток-2" представляет, прежде всего, угрозу безопасности для всей Европы и подал ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе. В частности, собеседники обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности, говорится в сообщении.

Напомним, 23 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила РоSSии скидку на транзит природного газа в Европу. Такой шаг должен увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе.

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