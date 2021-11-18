Вторая часть расследования Bellingcat: формально спецоперацию перенесли, чтобы не сорвать перемирие на Донбассе

А по предположению экс-сотрудников ГУР Минобороны, одной из причин переноса стало предвзятое отношение Зеленского и его офиса к одному из руководителей операции Бурбе.

Формальной причиной перенесения спецоперации по задержанию 33 бойцов ЧВК "Вагнер", воевавших против Украины, стало желание не сорвать перемирие на Донбассе. Об этом говорится во второй части расследования Bellingcat, обнародованной Insider.

За день до запланированного выезда 33 "вагнеровцев" из РоSSии в Минск, 23 июля 2020 года, два руководителя украинских спецслужб, отвечавших за проект "Авеню" - операцию по вербовке наемников в ЧВК - начальник ГУР Минобороны Василий Бурба и заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий приехали в Офис президента для финального доклада по сделке.

Президент Владимир Зеленский тогда был занят, поэтому встречался с Бурбой и Баранецким глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам опрошенных источников, Бурба сразу после встречи позвонил руководителям проекта из ГУР и сказал, что Офис президента просит отложить операцию на неделю.

"К тому моменту президент Зеленский только что достиг соглашения с Россией о прекращении огня на Донбассе, о чем он объявит в тот же день, 23 июля, на совместной пресс- конференции с президентом Швейцарии. Прекращение огня, которое все еще требовало согласования "Нормандской четверки", вступало в силу 27 июля 2020 г. Формальной причиной переноса спецоперации якобы было то, что, если она будет проведена, как изначально намечено, 25 июля, это сорвет перемирие. Другими словами, по этой логике арест "вагнеровцев" за два дня до даты вступления в силу существенно больше угрожал перемирию , чем их арест спустя три дня после вступления в силу", – говорится в расследовании.

Руководители проекта, по данным журналистов, объяснили Бурбе, что задержка на неделю невозможна и приведет либо к потере доверия со стороны "вагнеровцев", либо к возникновению подозрений среди белорусских или роSSийских спецслужб, или к обоим вариантам сразу.

Бурба сказал Ермаку, что шансы на успешное изменение графика невелики, но обещал подумать, что можно сделать, чтобы ослабить политическое давление.

На следующее утро, когда первая группа из 33 человек выезжала из Москвы, команда ГУР перебронировала билеты на пять дней позже, на 1 августа. Бурба сообщил Ермаку, что план выполняется, но с задержкой, которая позволит вступить в силу перемирию.

"Ни президент Зеленский, ни его офис не отреагировали на просьбу прокомментировать причины переноса сделки. Ранее Зеленский утверждал, что "это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что сама идея операции - это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины"... Напомним, однако, что на всех стадия подготовки этой операции Зеленского информировали о ней и что ее финальный план был подписан министром обороны ", – подчеркнули расследователи.

В расследовании приводятся мнения опрошенных бывших оперативников ГУР Минобороны, которые сказали, что одной из причин срыва операции могло стать предвзятое отношение президента и его аппарата к Василию Бурбе, который уже имел "трения" с Офисом президента.

"Триумфальное окончание столь важной спецоперации сделало бы его героем в глазах общества и придало политический вес, чего, якобы, хотели избежать в аппарате Зеленского", - отметили в The Insider.

"Вагнеровцы" в Беларуси

По пути в Минск, уже на белорусской территории, куратор "вагнеровцев", оперативник ГУР Минобороны Украины "Артур Палыч" сообщил одному из топ-наемников об изменении плана и переносе вылета "в Венесуэлу" на 5 дней. Автобус с боевиками направили в гостиницу. Наемникам поручили не употреблять алкоголь и не гулять по городу.

Фото: The Insider

В отеле мест на все дни не хватило, поэтому 27 июля 32 из 33 боевиков переселили в санаторий "Беларусочка". 33-й наемник, единственный с белорусским паспортом, остался у родственников в Минске.

Один из наемников сообщил Bellingcat, что 28 июля около 19 часов он и его товарищи заметили необычный микроавтобус возле "Беларусочки". В нем узнавалась машина слежки КГБ.

Боевики предположили, что так и надо, и таким образом белорусские спецслужбы следят за тем, чтобы они покинули территорию страны.

Однако в ту же ночь, незадолго до рассвета, спецназ группы "Альфа" КГБ Беларуси ворвался в санаторий, бросил светошумовые гранаты через балконы и штурмом взял номера наемников. Из разговоров КГБовцев боевики поняли, что те искренне убеждены в том, что "вагнеровцев" в Беларусь отправили для власти.

Фото: The Insider

Затем КГБовцы передали наемников ОМОНу, отвезшему их в РОВД. 33-го наемника-белоруса задержали у его родственников позже тем же утром.

Ближе к полуночи задержанным сообщили об аресте и предъявлении обвинений. Затем их перевели в центральное отделение милиции и допросили.

Следователи спрашивали у "вагнеровцев", знают ли они кандидатов в президенты Беларуси Сергея Тихановского и Николая Статкевича. Белорусские правоохранители были уверены, что наемников используют, чтобы свергнуть режим Александра Лукашенко.

Фото: The Insider

Украина просила выдать боевиков

Как только появились новости о задержании "вагнеровцев", украинские власти пытались убедить Минск выдать задержанных. Согласно свидетельствам наемников, некоторые из них, но не все, получили от СБУ уведомления об уголовных обвинениях, выдвинутых против них в Украине, заказными письмами на домашние адреса. Это формальная процедура для экстрадиции.

Обвинения датированы днем задержания в Минске, 29 июля.

30 июля министр иностранных дел Беларуси вызвал временного посла Украины, чтобы сообщить ему об аресте и запросить информацию о преступлениях, инкриминируемых задержанным.

3 августа украинский генпрокурор направил в Беларусь запрос об аресте 28 из 33 задержанных в ожидании официального запроса об экстрадиции. Официальный запрос об экстрадиции подали через 8 дней, 11 августа 2020 года.

Одновременно украинские власти неформально пытались убедить выдать наемников.

Реакция РоSSии

РоSSийские власти после дня молчания, 30 июля, отрицали обвинения в том, что РФ поддерживала госпереворот с целью свержения Лукашенко и попросила предоставить информацию о том, в чем обвиняют россиян.

"Еще 3 августа 2020 года кремлевские чиновники не знали истинную предысторию проблем 33 россиян. Один из задержанных тогда наемников сообщил, что когда к нему приходил роSSийский консул, он был не в курсе событий. И консул, и Песков (спикер Путина, – Ред.) заявили тогда, что задержанные были сотрудниками частной охранной компании, которые находились в Минске транзитом на пути в третью страну в связи с командировкой", – говорится в расследовании.

5 августа 2020 года Генпрокуратура РоSSии подала официальный запрос в белорусскую прокуратуру о передаче 32 задержанных россиян в Минске (Украина официальный запрос направила 11 августа).

По состоянию на 6 августа 2020 года Лукашенко еще не решил, кому отдавать наемников. Он пригласил генпрокуроров Украины и РФ на переговоры.

Выдача "вагнеровцев" РоSSии

Через неделю, предполагают журналисты, роSSийские власти разгадали, как 33 их наемника оказались в Беларуси. ФСБ вычислила "украинский след" через IP, с которого публиковались объявления о найме боевиков на Avito и через украинскую регистрацию одного из турагентств, заказывавших билеты наемникам.

На следующий день Путин позвони Лукашенко. Тот не сразу принял его позицию и еще 9 августа, в день выборов, утверждал, что не верит роSSийскому нарративу о прибытии наемников в "третью страну".

Однако после массовых протестов, всколыхнувших Беларусь в связи с объявлением Лукашенко президентом, у того резко возросла потребность в поддержке Кремля. С 10 августа в течение нескольких дней роSSийские самолеты, которые используют руководители ФСБ, совершили серию рейсов в Минск. А 14 августа РоSSия сообщила о получении выданных наемников.

"Наемники, с которыми мы общались, сообщили, что их выпустили в РоSSию только 16 августа 2020 года и отвезли автобусом в подмосковный район, где их поместили на 14- дневный карантин. Примечательно, что в течение двух недель боевиков неоднократно допрашивали сотрудники ФСБ, пытавшиеся всю предысторию, начиная с процесса вербовки», – подытожили в расследовании.

Первая часть расследования, в которой идет речь о подготовке выманивания наемников из РоSSии, читайте по ссылке.

Напомним, после анонсирования выхода расследования в ближайшее время парламентская ВСК относительно вагнергейта обнародовала свой предварительный отчет. Он подтвердил, что с 2014 года разведка и СБУ документировали участие роSSийских военных и наемников в войне против Украины. В рамках этой работы фиксировалось, в частности, участие отдельных лиц и наемников.

В 2018-2020 годах украинская разведка начала проводить активные мероприятия по этим ЧВК. Был создан сайт, через который начали набирать людей якобы для работы по охране нефтяных объектов в Сирии и Ливане.

Сценариев по задержанию "вагнеровцев" было несколько. Одни предусматривали их арест в Турции с последующей экстрадицией, другие – посадку самолета в Украине (под предлогом проблем со здоровьем у одного из пассажиров или угрозы террористического акта, также рассматривалась принудительная посадка).

Операция планировалась на 25 июля, но была отсрочена на 30 июля. Кто принял это решение, ВСК установить не смогла. Президент Владимир Зеленский этого не делал, а у главы Офиса президента Андрея Ермака нет соответствующих полномочий, подчеркнула Безуглая.

При этом она признала, что в РоSSии и Белоруссии могли знать об определенных процессах мероприятия украинской разведки, но установить утечку информации с украинской стороны не удалось.