Украина попросила у ЕС помощи для обустройства границы с Беларусью

Президент также проинформировал главу Европейской комиссии о шагах, предпринимаемых нашим государством с целью усиления безопасности на украинско-белорусской границе.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен возможности привлечения помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы.

Об этом говорилось во время телефонного разговора двух лидеров, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны, в частности, обсудили обострение ситуации на европейско-белорусской и украинско-белорусской границах. Собеседники констатировали, что эта ситуация является гибридной атакой, требующей совместных усилий и взаимодействия.

"Президент Украины проинформировал главу Европейской комиссии о шагах, предпринимаемых нашим государством с целью усиления безопасности на украинско-белорусской границе. В этом контексте были обсуждены пути расширения сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в миграционной сфере и возможности привлечения помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время разговора с главой Еврокомиссии заявил, что Украина готова снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.