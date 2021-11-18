Беларусь предупредила о прекращении поставок электроэнергии в Украину с 18 ноября

Причины прекращения поставок не указаны.

Беларусь предупредила о прекращении поставок электроэнергии в Украину с 18 ноября

Беларусь с 18 ноября прекратит недавно восстановленные поставки электроэнергии в Украину. В белорусском министерстве энергетики сообщают, что поставки электроэнергии в Украину будут прекращены "в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений".

В сообщении указано, что "возможность дальнейших поставок электроэнергии в Украину белорусская сторона будет рассматривать с учетом технических возможностей".

Причины прекращения поставки в уведомлении не указаны.

В то же время в первой половине дня среды Минэнерго Беларуси сообщило об отключении энергоблока №1 БИАЭС от сети в связи со срабатыванием системы автоматической защиты.

Импорт электроэнергии в Украину из Беларуси после отказа НКРЭКУ продлевать с 1 ноября запрет возобновился 6 ноября с 5 МВт каждый час. С 9 ноября электроэнергия из Белоруссии идет по 415 МВт каждый час.

8 ноября украинский эксперт по энергетике, медиадиректор ассоциации "Украинский ядерный" форум" Ольга Кошарна обнародовала письмо "Белэнерго" партнерам. В нем говорится, что "с ноября 2021 года поставка электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будет".

По данным ЭП, письмо получили несколько участников рынка, в том числе государственный "Энергоатом".

9 ноября "Белэнерго" опровергло прекращение поставок электроэнергии в Украину. В компании заверили, что экспорт осуществляется согласно указанным в контракте обязательствам. А письмо ГПО "Белэнерго" об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым не планировали поставлять электроэнергию в ноябре 2021 года.

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