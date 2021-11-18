Беларусь ограничила транзит нефти в Польшу

Одна из ветвей нефтепровода "Дружба" была перекрыта из-за "внепланового ремонта".

Беларусь ограничила транзит нефти в Польшу
Фото: 24tv

Белорусское государственное предприятие "Гомельтранснефть" ограничило прокачку нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши.

Причиной компания назвала внеплановый ремонт на одной из ветвей нефтепровода, сообщает Reform.by.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - магистральный нефтепровод, осуществляющий перекачку нефти из роSSийской части нефтепровода "Дружба" в направлении стран Западной и Восточной Европы.

В начале ноября власти Беларуси начали форсировать миграционный кризис. На границе с Польшей в нейтральной полосе застряли около 5 тысяч мигрантов. К польским КПП мигрантов организованно приводят белорусские силовики.

Из-за спровоцированного властями Беларуси миграционного кризиса Евросоюз готовит санкции. В ответ Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа.

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