Евросоюз выделил 700 тыс. евро на помощь мигрантам на границе с Польшей

200 тыс. евро направят белорусскому Красному Кресту.

Евросоюз выделил 700 тыс. евро на помощь мигрантам на границе с Польшей
Фото: twitter.com/MSWiA_GOV_PL

Европейский союз выделит 700 тысяч евро на экстренную гуманитарную помощь мигрантам на границе Польши с Беларусью. Помощь будут оказывать через Международный комитет Красного Креста.

200 тыс. евро направят белорусскому Красному Кресту, говорится в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии. На выделенные средства планируют закупить продукты питания, одеяла, лекарства и гигиенические средства.

"ЕС поддерживает своих партнеров предоставлением гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания скопившихся на границе людей. Призываю обеспечить постоянный доступ гуманитарных организаций с обеих сторон для оказания помощи как можно большему количеству мигрантов", - заявил еврокомиссар Янез Ленарчич.

Ситуация на польско-белорусской границе накалилась 8 ноября. Тогда несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока попытались пересечь границу со стороны Беларуси, чтобы оказаться на территории Польши.

В настоящее время на польской границе в нейтральной полосе застряли до 5 тысяч мигрантов. В Польшу их не пускают, а возвратиться в Беларусь им не дают силовики.

16 ноября на белорусско-польской границе начались стычки мигрантов с полицией. Беженцы пытались нелегально попасть в Евросоюз. Мигранты бросали в сторону силовиков камни и палки, против них применяли водометы и слезоточивый газ. В столкновениях с мигрантами были травмированы девять польских правоохранителей.

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