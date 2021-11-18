Евросоюз выделил 700 тыс. евро на помощь мигрантам на границе с Польшей

Европейский союз выделит 700 тысяч евро на экстренную гуманитарную помощь мигрантам на границе Польши с Беларусью. Помощь будут оказывать через Международный комитет Красного Креста.

200 тыс. евро направят белорусскому Красному Кресту, говорится в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии. На выделенные средства планируют закупить продукты питания, одеяла, лекарства и гигиенические средства.

" ЕС поддерживает своих партнеров предоставлением гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания скопившихся на границе людей. Призываю обеспечить постоянный доступ гуманитарных организаций с обеих сторон для оказания помощи как можно большему количеству мигрантов", - заявил еврокомиссар Янез Ленарчич.

Ситуация на польско-белорусской границе накалилась 8 ноября. Тогда несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока попытались пересечь границу со стороны Беларуси, чтобы оказаться на территории Польши .

В настоящее время на польской границе в нейтральной полосе застряли до 5 тысяч мигрантов. В Польшу их не пускают, а возвратиться в Беларусь им не дают силовики.