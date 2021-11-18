Закон о столице – опасный прецедент для всей страны, – Палатный

По мнению главы исполкома "УДАРа", закон нужно принимать только после выводов Венецианской комиссии.

Закон о столице – опасный прецедент для всей страны, – Палатный

Закон о столице, который Верховная Рада может проголосовать уже на этой пленарной неделе, – это пилотный проект по сворачиванию местного самоуправления в Украине. Об этом заявил руководитель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный, сообщает сайт партии.

«Слугам» дали отмашку уже на этой сессионной неделе проголосовать за закон о столице 2143-3. Киевлян лишают возможности управлять столицей: вместо всенародно избранного мэра власти хотят поставить «100% своего человека». Но речь идет о большем, чем о Киеве. Закон о столице – это пилотный проект по сворачиванию местного самоуправления в Украине. Промолчать сегодня и разрешить властям подмять под себя столицу – завтра тот же сценарий будет реализован по всей стране», - заявил Палатный.

По его словам, власти решили действовать, пренебрегая "здравым смыслом и неприятием своих действий украинцами".

«Слуги» пренебрегают мнением депутатов, поэтому планируют принять законопроект о столице по спецпроцедуре, когда народных депутатов лишают права вносить правки. «Слуги» пренебрегают мнением европейского сообщества, а потому не ждут выводов Венецианской комиссии. Они понимают, что вывод будет далек от «положительного». «Слуги» пренебрегают волей киевлян, а потому пытаются отстранить от управления столицей избранного киевлянами мэра и отодвигают выборы в районные советы в Киеве на 2025 год», - отметил руководитель исполкома «УДАРа».

Он призвал всех не позволить властям подмять под себя местное самоуправление.

«Мы должны не позволить властям принять антиконституционный закон о столице. Закон должен приниматься только на основании выводов Венецианской комиссии, с привлечением украинских и международных экспертов и общественности», - подчеркнул Артур Палатный.

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