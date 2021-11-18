Бригаду быстрого реагирования Нацгвардии перебросили на западную границу

Нацгвардейцы будут помогать пограничникам противостоять возможному наплыву мигрантов.

Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

Подразделения быстрого реагирования национальной гвардии отправились на западную границу.

Об этом сообщила пресс-служба Бригады реагирования Нацгвардии.

"Наши подразделения отправились на мероприятие, чтобы защитить рубежи нашего государства. В эту минуту ситуация контролируемая, работаем вместе с пограничниками и сделаем все, чтобы украинские границы оставались нетронутыми", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский заявлял о намерении удвоить количество пограничников на государственной границе из-за угрозы попадания в страну нелегальных мигрантов из Беларуси. Он отметил, что "ответ и реакция украинских правоохранителей и гвардейцев будет достаточно жестким, четким, корректным в рамках закона, регламентирующего защиту государственной границы".

Также глава МВД отмечал, что в нескольких приграничных областях, граничащих с Беларусью, может быть объявлено чрезвычайное положение. Он проинспектировал потенциально опасный участок украинско-белорусской границы. Были определены 10 участков, где мигранты могут подойти к украинской границе.

По мнению главы МВД, кризис на польско-белорусской границе спровоцировал президент РоSSии Владимир Путин, и это часть гибридной войны.

Напомним, что с лета 2021 года Беларусь стала транзитным маршрутом для мигрантов из Ирака, Сирии и Йемена, желающих попасть в Европейский Союз. Белорусский режим начал целенаправленно организовывать перевозку мигрантов, выбрав целью сначала Литву, а затем Латвию и Польшу.

Ситуация накалилась в начале ноября, когда на польской границе в нейтральной полосе застряли до 5 тысяч мигрантов. Белорусские силовики организованно приводят мигрантов в польские КПП.

16 ноября мигранты на границе с Польшей начали атаковать польский КПП. Правоохранители были вынуждены применить против них водометы и слезоточивый газ. В столкновениях с мигрантами травмировались девять польских правоохранителей.

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