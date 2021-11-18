Кабмин назначил первого замминистра экономики

Кабинет министров на заседании в среду, 17 ноября, назначил первым заместителем министра экономики Дениса Кудина, больше года занимавшего должность первого заместителя председателя Фонда государственного имущества.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кудин в Фонде государственного имущества отвечал за усиление эффективности государственных предприятий, и, по словам главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, сумел уменьшить их убытки на 3 млрд гривен, а дивиденды – увеличить в три раза.

В 2013-2018 годах Кудин был директором по розничным продажам сети АЗС WOG.

Напомним, что в начале ноября Министерство экономики вместо Алексея Любченко возглавила Юлия Свириденко, после чего Кабмин уволил всех пришедших вместе с Любченко заместителей.