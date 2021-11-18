ГБР завершило расследование преступлений против активистов Майдана со стороны Януковича и 9 топ-чиновников

Из-за действий этой преступной группы только за три дня погибли 76 граждан, более 800 получили телесные повреждения.

ГБР завершило расследование преступлений против активистов Майдана со стороны Януковича и 9 топ-чиновников
Фото: prm.ua

ГБР завершило восьмилетнее расследование преступлений против Майдана, совершенных экс-президентом Украины Виктором Януковичем и действующими в то время чиновниками.

В ходе расследования были собраны более 1,5 тысяч томов доказательств, говорится на сайте ГБР.

Установлено, что в состав преступной группы должностных лиц входили на тот момент министр обороны Павел Лебедев, глава СБУ Александр Якименко и его заместитель Владимир Тоцкий, министр внутренних дел Виталий Захарченко и его заместитель Виктор Ратушняк, начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк, и.о. начальника Главного управления МВД Украины в Киеве Валерий Коряк, заместитель начальника Главного управления - начальник милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве Петр Федчук и командир киевского "Беркута" Сергей Кусюк.

"Все перечисленные чиновники подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года", - отметили в Госбюро расследований.

Им инкриминируют:

  • совершение террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;
  • причинение участникам акций протеста телесных повреждений разной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;
  • превышение власти и служебных полномочий, сопровождавшееся насилием, применением оружия и специальных средств и повлекшее тяжкие последствия в отношении охраняемых законом прав, интересов отдельных граждан, государственных и общественных интересов, интересов юридических лиц;
  • незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

"Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только за три дня погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести", - добавили в Бюро.

После ознакомления с материалами дела стороной защиты, обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, всех этих подозреваемых планируют судить заочно.

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