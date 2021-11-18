Заместитель главы Черновицкой ОГА возглавила Национальную службу здоровья

Наталья Гусак курировала медицинское направление на Буковине.

Заместитель главы Черновицкой ОГА возглавила Национальную службу здоровья
Фото: Чернівецька ОДА

Кабинет министров на заседании в среду, 17 ноября, назначил на должность главы Национальной службы здоровья Наталью Гусак.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Гусак - заместитель главы Черновицкой обладминистрации, где она курировала медицинское направление.

Также Наталья Гусак была региональным координатором поддержки реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы U-LEAD с Европой.

Последний глава НСЗУ Олег Петренко уволился еще в 2019 году. После этого состоялись несколько конкурсов, но ни один из участников не подходил министрам здравоохранения, пока не появилась кандидатура Гусак.

Все это время службу возглавляли временные руководители: Оксана Мовчан, Андрей Виленский, а с июля 2021 года – Дмитрий Самофалов.

Нацслужба здоровья была создана в конце декабря 2017 года. Она является принципиальным органом в имплементации положений медицинской реформы. НСЗУ оперирует средствами бюджета через программу медицинских гарантий, которая в полном объеме в Украине работает второй год. Программа состоит из пакетов услуг, определяемых на основании приоритетов в здравоохранении. НСЗУ платит медицинским учреждениям за предоставленные пациентам услуги согласно заключенных договоров.

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