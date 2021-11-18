В ГРС намекнули, что решение о повышении цен на проезд в Киеве можно отменить

"Если ГРС придет к выводу, что это повышение нецелесообразно или неадекватно, решение не может быть принято".

В ГРС намекнули, что решение о повышении цен на проезд в Киеве можно отменить
Олексій Кучер
Фото: Алексей Кучер/Facebook

Глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер подчеркнул, что повышение цен на проезд в Киеве нуждается в согласовании с ГРС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что, комментируя решение о повышении цен на проезд в столичном общественном транспорте, Кучер напомнил киевскому городскому голове Виталию Кличко, что перед решением этого вопроса необходимо обязательно получить позицию Службы.

"Если ГРС придет к выводу, что это повышение нецелесообразно или неадекватно, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы – решение не может быть принято", - заявил Кучер.

Он также обратил внимание на то, что нарушение требований регуляторного законодательства является безусловным основанием для отмены принятого решения в судебном порядке, о чем свидетельствует многочисленная практика.

Напомним, 16 ноября Киевская городская государственная администрация объявила о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте. В частности, разовая поездка в столичном метрополитене будет стоить 20 гривен.

В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве поднимали в 2018 году. Тогда базовый тариф вырос с 4 до 8 гривен в наземном транспорте и с 5 до 8 гривен в метрополитене. Пассажиры, которые пользуются электронными картами, могут платить за 1 поездку от 6,50 гривны (при одноразовом приобретении 50 поездок).

20 октября 2021 года КГГА анонсировала подорожание проезда в столице.

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