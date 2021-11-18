Главу Закарпатской ОГА увольняют после "переворота" в облсовете

Несколько дней назад у "Слуги народа" забрали должность главы областного совета.

Кабинет министров на заседании в среду, 17 ноября, согласовал увольнение Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской областной государственной администрации.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Это произошло после того, как представителя "Слуги народа" Алексея Петрова сняли с должности главы Закарпатского облсовета, а на его место выдвинули депутата от фракции "Родное Закарпатье" Владимира Чубирко.

Полосков является ставленником этой локальной партии, которую под местные выборы 2020 года создали закарпатские мажоритарщики из "Доверия" Валерий Лунченко, Василий Петёвка, Роберт Горват и Владислав Поляков.

На местных выборах 2020 года "Родное Закарпатье" получило 12 мандатов в областном совете, тогда как "Слуга народа" - 11.

Пост главы Закарпатского облсовета тогда получил представитель "Слуги народа" Алексей Петров, который до этого возглавлял Закарпатскую ОГА, а на его место был назначен ставленник "Родного Закарпатья" Анатолий Полосков.

Осенью 2021 года депутаты областного совета проголосовали за отставку Петрова.