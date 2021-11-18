Главу Закарпатской ОГА увольняют после "переворота" в облсовете

Несколько дней назад у "Слуги народа" забрали должность главы областного совета.

Главу Закарпатской ОГА увольняют после "переворота" в облсовете
Фото: oda.carpathia.gov.ua

Кабинет министров на заседании в среду, 17 ноября, согласовал увольнение Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской областной государственной администрации.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Это произошло после того, как представителя "Слуги народа" Алексея Петрова сняли с должности главы Закарпатского облсовета, а на его место выдвинули депутата от фракции "Родное Закарпатье" Владимира Чубирко.

Полосков является ставленником этой локальной партии, которую под местные выборы 2020 года создали закарпатские мажоритарщики из "Доверия" Валерий Лунченко, Василий Петёвка, Роберт Горват и Владислав Поляков.

На местных выборах 2020 года "Родное Закарпатье" получило 12 мандатов в областном совете, тогда как "Слуга народа" - 11.

Пост главы Закарпатского облсовета тогда получил представитель "Слуги народа" Алексей Петров, который до этого возглавлял Закарпатскую ОГА, а на его место был назначен ставленник "Родного Закарпатья" Анатолий Полосков.

Осенью 2021 года депутаты областного совета проголосовали за отставку Петрова.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Климатическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашениеКлиматическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашение
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
В Польшу прорвались почти 50 мигрантов
Франция решила не закрывать границы для украинцевФранция решила не закрывать границы для украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Пять городов на украинско-роSSийской границе потеряют газоснабжение после запуска "Северного потока-2", - ГТСУПять городов на украинско-роSSийской границе потеряют газоснабжение после запуска "Северного потока-2", - ГТСУ
Франция и Германия предупредили РФ о "сложных последствиях" в случае новой агрессии против Украины, - КулебаФранция и Германия предупредили РФ о "сложных последствиях" в случае новой агрессии против Украины, - Кулеба
Рада заслушает главу МВД Монастырского о ситуации на границе с БеларусьюРада заслушает главу МВД Монастырского о ситуации на границе с Беларусью
"Слуга народа" после съезда проведет заседание фракции"Слуга народа" после съезда проведет заседание фракции
Восстановление очного обучения возможно только после уменьшения количества больных, - КличкоВосстановление очного обучения возможно только после уменьшения количества больных, - Кличко
Умер последний белый президент ЮАР, нобелевский лауреат де КлеркУмер последний белый президент ЮАР, нобелевский лауреат де Клерк
США предупредили РоSSию о последствиях из-за концентрации войск на границе с УкраинойСША предупредили РоSSию о последствиях из-за концентрации войск на границе с Украиной
Кабмин уволил главу ГСЧСКабмин уволил главу ГСЧС
В польских городах вспыхнули протесты после смерти беременной женщиныВ польских городах вспыхнули протесты после смерти беременной женщины
Правительство отменило решение о победе Олейникова в конкурсе на главу налоговойПравительство отменило решение о победе Олейникова в конкурсе на главу налоговой
Последние новости
Подгружаем последние новости