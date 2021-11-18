Рада определила подследственность БЭБ

Бюро экономической безопасности должно заработать с 25 ноября.

Рада определила подследственность БЭБ
Фото: Lb.ua

Верховная Рада в среду, 17 ноября, приняла во втором чтении и целом законопроект №3959-1, определяющий процессуальные нормы, на основании которых будет действовать Бюро экономической безопасности.

За него проголосовали 296 народных депутатов.

Законопроект определяет, какие именно уголовные правонарушения будет расследовать БЭБ.

К подследственности БЭБ относятся:

  • статья 199 - подделка денег, ценных бумаг, марок акцизного налога

  • статья 200 - незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками, электронными деньгами

  • статья 203-2 - незаконные азартные игры

  • статья 204 - незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров

  • статья 205-1 - подделка документов для регистрации компании или ФЛП

  • статья 206 - противодействие законной хозяйственной деятельности

  • статья 212 - уклонение от уплаты налогов

  • статья 212-1 - уклонение от уплаты ЕСВ

  • статья 218-1 - доведение банка до банкротства

  • статья 219 - доведение до банкротства

  • статья 220-1 - нарушение порядка ведения базы данных о вкладчиках или формирование отчетности

  • статья 220-2 - фальсификация финансовых документов и отчетности

  • статья 222 - мошенничество с финансовыми ресурсами

  • статья 222-1 - манипулирование на организованных рынках

  • статья 223-1 - подделка документов для регистрации выпуска ценных бумаг

  • статья 224 - изготовление или сбыт поддельных ценных бумаг

  • Статья я 229 - незаконное использование ТМ

  • статья 231 - коммерческий шпионаж

  • статья 232 - разглашение коммерческой тайны

  • статья 232-1 - незаконное использование инсайдерской информации

  • статья 233 - незаконная приватизация

Также БЭБ будет расследовать уголовное право, 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия), 210 (нецелевое использование бюджетных средств), 211 (издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступление бюджета или увеличивающих расходы бюджета вопреки закону), если досудебное расследование не отнесено к подследственности Государственного бюро расследований или Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Напомним, что закон о создании БЭБ был принят в январе 2021 года после многих лет разговоров о необходимости подобного органа.

Финансовую полицию под названием "Служба финансовых расследований" планировалось создать еще в 2017 году, но реформу остановил президент Петр Порошенко. Он хотел создать вместо этого Национальное бюро финансовой безопасности, но Совет эту идею не поддержал.

В 2019-м новые власти вернулись к идее создания финансовой полиции, и даже приняли в первом чтении закон о создании Бюро финансовых расследований, чтобы через несколько месяцев его отклонить.

После этого было принято решение о создании Бюро экономической безопасности.

В мае 2021 года по исполнению закона Кабинет министров образовал БЭБ как центральный орган исполнительной власти. Его деятельность будет направляться и координироваться правительством. Новый орган заменит налоговую милицию и заберет часть полномочий СБУ.

В августе 2021 года главой БЭБ был назначен Вадим Мельник, ранее возглавлявший Государственную фискальную службу (налоговую милицию).

БЭБ должна заработать с 25 ноября.

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