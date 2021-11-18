РоSSийские наемники во второй раз за неделю обстреляли Невельское, повреждены семь домов

Жертв среди местного населения нет.

РоSSийские наемники во второй раз за неделю обстреляли Невельское, повреждены семь домов
Фото: facebook.com/don.gunp

Сегодня ночью, во второй раз за эту неделю, пророSSийские боевики обстреляли село Невельское в Покровском районе Донецкой области. В результате обстрела повреждены семь домов, два из которых - разрушены. Жертв среди населения нет.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Утром в 6:45 поступило сообщение от местных жителей о том, что в 02:30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований.

Правоохранители обследуют поселок, документируют последствия обстрела и выясняют, какая помощь нужна местным жителям. По состоянию на 11.00 зафиксировано повреждение семи домов. Обследование продолжается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Авдеевки.

Фото: facebook.com/don.gunp

Фото: facebook.com/don.gunp

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Фото: facebook.com/don.gunp

Напомним, это уже второй удар боевиков по селу за последнюю неделю. В воскресенье, 14 ноября, в результате обстрела Невельского были повреждены 9 домов. Полиция открыла производство.

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